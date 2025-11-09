+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सांसद मल्लको आरोप– राज्यकै संरक्षणमा भएकाहरू मिडिया त्रसित बनाउन लागे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १२:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सांसद रमेशकुमार मल्लले राज्यद्वारा संरक्षित व्यक्तिहरूले नै मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वलाई त्रसित बनाउने गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन् ।
  • मल्लले गणेश नेपाली प्रकरण ओझेलमा पार्न सडक जाम र नेताको घर घेराउ गर्ने जस्ता अराजक गतिविधि भएको जिकिर गरेका छन् ।
  • उनले सडक अवरुद्ध गर्ने दोषीहरूलाई ५ सयको चिट काटेर छोड्न नहुने भन्दै गाडी जफत गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

३० असार, काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रमेशकुमार मल्लले राज्यले संरक्षण गरेकाहरूले नै मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वको घरमा त्रसित बनाउने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले गणेश नेपाली प्रकरणलाई ओझेलमा पार्नका लागि सरकार संरक्षितहरूले सडक जाम गराउने र मिडिया तथा राजनीतिक नेतृत्वमाथि त्रास फैल्याउने खालका गतिविधि गरेको जिकिर गरे ।

‘राज्य संरक्षित मान्छेहरूबाट न्युरोड लगायतका मुख्य सडकहरूमा दिनभरजसो सडक जाम गरियो, अवरोध गरियो । अस्तव्यस्त बनाइयो । हिजो मिडिया हाउसको अगाडि एकाबिहानै गाडीहरू तेर्स्याइयो,’ सांसद मल्लले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको घर खोज्दै गएर गाडी लिएर रोकेर जाने काम पनि भयो । र, दिनभर के हो, कसो हो ? भनेर होहल्ला धेरै भयो । तर प्रकारन्तरले देखियो कि राज्य संरक्षित केही मान्छेहरूबाट नै यो गतिविधि गरियो ।’

सांसद मल्लले सरकारले सामान्य नागरिकले हितमा कुनैपनि काम गर्न न सकेको गुनासो पनि गरे ।

‘म राज्यलाई सोध्न चाहन्छु–५ सय देखि लाखौंको जरिवाना गर्छु भनेर भन्ने सरकारले त्यो प्रश्तावलाई अघि बढाउने, छलफलको विषय बनाउने सरकारले आज ५ सयको चिट काटेर उनीहरूलाई छोड्दैछ भन्ने सुनियो । यो राज्यले यस्तो काम गर्ने, उनीहरूलाई ५ सयको चिट काटेर घर पठाउने,’ उनले भने, ‘यो कुनै हालतमा हुन सक्दैन सभामुख महोदय । यिनलाई लाखौंको जरिवाना तिराउनु पर्दछ । र त्यो गाडी जफत गरिनु पर्दछ भन्ने मेरो जिकिर हो सभामुख महोदय । र, जसले यो गतिविधि गरेको छ र यसको योजना बनाएको छ । उनीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो छानविन गरेर कारबाही गर्नु पर्दछ ।’

साथै, उनले प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति हालसम्म पनि नसच्याएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।

रमेश मल्ल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एक चीन नीति कुनै राजनीतिक सौदाबाजीका विषय हुन सक्दैन : रमेश मल्ल 

एक चीन नीति कुनै राजनीतिक सौदाबाजीका विषय हुन सक्दैन : रमेश मल्ल 
नेपालको फुटबलमाथि फिफाको निलम्बन सरकारको हस्तक्षेपको परिणाम हो : रमेश मल्ल  

नेपालको फुटबलमाथि फिफाको निलम्बन सरकारको हस्तक्षेपको परिणाम हो : रमेश मल्ल  
प्रतिपक्ष एक ठाउँमा छ, तर सत्तापक्षले कुनै आग्रह सुनिरहेको छैन : रमेश मल्ल

प्रतिपक्ष एक ठाउँमा छ, तर सत्तापक्षले कुनै आग्रह सुनिरहेको छैन : रमेश मल्ल
संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम टुंगोमा नपुग्नु दु:खद् : सांसद मल्ल

संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम टुंगोमा नपुग्नु दु:खद् : सांसद मल्ल
शिक्षामन्त्रीलाई मल्लको प्रश्न : अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कसरी लागू हुन्छ ?

शिक्षामन्त्रीलाई मल्लको प्रश्न : अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कसरी लागू हुन्छ ?
जगदीश खरेलको अभिव्यक्तिमा नेकपाको नियमापत्ति

जगदीश खरेलको अभिव्यक्तिमा नेकपाको नियमापत्ति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित