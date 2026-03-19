जगदीश खरेलको अभिव्यक्तिमा नेकपाको नियमापत्ति

‘जगदीश खरेलज्यूले प्रतिपक्षको विरोधलाई जे शब्दले इंगित गर्नुभएको छ, तमासा देखाएको भन्ने । त्यो शब्द अपमानजनक छ, असंसदीय छ, संसदीय रेकर्डबाट हटाइयोस्’ सांसद मल्लले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १७:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधि सभा बैठकमा पर्यटन विधेयक २०८२ माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले प्रतिपक्षीको विरोधलाई ‘तमासा’ भनेपछि संसद्मा नियमापत्ति भएको छ ।
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले उक्त शब्द अपमानजनक र असंसदीय भएको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
  • विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि बढाउँदै विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाएका थिए ।

१२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिमाथि संसद्मा नियमापत्ति भएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले नियमापत्ति गरेका हुन् ।

‘जगदीश खरेलज्यूले प्रतिपक्षको विरोधलाई जे शब्दले इंगित गर्नुभएको छ, तमासा देखाएको भन्ने । त्यो शब्द अपमानजनक छ, असंसदीय छ, संसदीय रेकर्डबाट हटाइयोस्’ सांसद मल्लले भने ।

विपक्षीको विरोधकाबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि बढाएका थिए । विरोधकाबीच सभामा पर्यटन विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाएका थिए ।

यो विधेयकमाथि बोल्न रोष्ट्रम पुगेका सांसद खरेलले विपक्षी दलका सांसदहरूको विरोधलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिएका थिए।

यसप्रति नेकपाका सांसद मल्लले नियमापत्ति गरेका हुन् ।

रमेश मल्ल
सम्बन्धित खबर

बँदेल–बाँदरको अतिक्रमणबाट किसान मारमा परे : सांसद मल्ल

मल्लले जोगाएको कम्युनिस्ट किल्ला

पहिलो परीक्षामा उत्तीर्ण नेकपाका रमेश मल्ल

सल्यानमा २ हजार बढी मतान्तरसहित रमेश मल्लको अग्रता

रमेश मल्लले ल्याए ६ बुँदे प्रतिबद्धता : उत्पादनमा ३० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य

नेकपाले सल्यानमा २ पूर्वमन्त्रीलाई रोकेर रमेश मल्ललाई दियो टिकट

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
