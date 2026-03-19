जगदीश खरेलको अभिव्यक्तिमा नेकपाको नियमापत्ति

१२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिमाथि संसद्मा नियमापत्ति भएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले नियमापत्ति गरेका हुन् ।
‘जगदीश खरेलज्यूले प्रतिपक्षको विरोधलाई जे शब्दले इंगित गर्नुभएको छ, तमासा देखाएको भन्ने । त्यो शब्द अपमानजनक छ, असंसदीय छ, संसदीय रेकर्डबाट हटाइयोस्’ सांसद मल्लले भने ।
विपक्षीको विरोधकाबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि बढाएका थिए । विरोधकाबीच सभामा पर्यटन विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाएका थिए ।
यो विधेयकमाथि बोल्न रोष्ट्रम पुगेका सांसद खरेलले विपक्षी दलका सांसदहरूको विरोधलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिएका थिए।
यसप्रति नेकपाका सांसद मल्लले नियमापत्ति गरेका हुन् ।
