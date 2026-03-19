बँदेल–बाँदरको अतिक्रमणबाट किसान मारमा परे : सांसद मल्ल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १५:१८

  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले सल्यानमा विनाशकारी असिना र वर्षाले कृषकलाई गम्भीर आघात पुर्‍याएको बताएका छन्।
  • उनले बाढीले सयौं रोपनी खेत, फलफूलबाली नष्ट भएको र ग्रामीण संरचना क्षतविक्षत भएको जानकारी दिएका छन्।
  • सांसद मल्लले तीन तहका सरकारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र कृषि विमा प्रभावकारी बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले किसानहरू बँदेल–बाँदरको अतिक्रमण र अतिवृष्टि–अनावृष्टिको मारमा परिरहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सल्यानमा लगातार तीनपटकको विनाशकारी असिना र वर्षासहितको जलवायुजन्य प्रकोपले व्यवसायीक कृषितर्फ आकर्षित हुँदै गएको जनतालाई गम्भीर आघात पुर्‍याएको बताए ।

उनका अनुसार गत शनिबार बागचौर नगरपालिका, छत्रेश्वरी र कपुरकोट गाउपालिका लगायतका क्षेत्रमा असिनापानी परेको थियो । त्यसपछि  शारदा नदीमा आएको बाढीले सयौं रोपनी खेत पुरिएको, पाकेको गहुँ, तरकारी तथा सुन्तला, आँप, लिची, ओखर, टिमुर, किवी, स्याउलगायत फलफूलबाली नष्ट भएको उनले सुनाए ।

उनका अनुसार ग्रामीण सडक, सिँचाइ कुलो, खानेपानी योजना र तटबन्ध संरचना क्षतविक्षत हुँदा जनजीवन नै कष्टकर बनेको छ ।

तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा पीडित किसान र क्षतिग्रस्त संरचनाको यथार्थ लगत संकलन गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुन:स्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा कृषि विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

‘एकातिर बँदेल, बादरलगायत जंगली जनावरको अतिक्रमण, अर्कोतिर अतिवृष्टि र अनावृष्टिको मारले किसानमा आशा हराउँदै गएको छ’ उनले भनेका छन्, ‘यसमा सरकार बेखबरझैँ बन्नुले राज्यप्रतिको भरोसा समेत कमजोर बनेको छ । सरकार अभिभावक बनोस र पीडितको घाउमा मल्हम लगाओस् ।’

रमेश मल्ल
मल्लले जोगाएको कम्युनिस्ट किल्ला

पहिलो परीक्षामा उत्तीर्ण नेकपाका रमेश मल्ल

सल्यानमा २ हजार बढी मतान्तरसहित रमेश मल्लको अग्रता

रमेश मल्लले ल्याए ६ बुँदे प्रतिबद्धता : उत्पादनमा ३० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य

नेकपाले सल्यानमा २ पूर्वमन्त्रीलाई रोकेर रमेश मल्ललाई दियो टिकट

नेकपा सल्यानले गर्‍यो रमेश मल्लसहित ५ जनाको सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

