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- नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाह निरंकुश शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो।
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा राईले श्री ८ बालेनलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्ने शैलीमा सरकार सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो।
- गगन थापा र मिडिया हाउसअघि गाडी तेर्स्याउने काम अलोकतान्त्रिक र राज्य आतंक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
३० असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) कसैले प्रश्न गर्न नपाउने निरंकुश शैलीमा अघि बढेको बताएका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले भने,’ श्री ८ वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन ।’
कुनै बेला बोल्न दे सरकार र गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन भन्ने बालेन्द्र शाह र अहिलेका प्रधानमन्त्री एकै हो कि होइन भन्ने पनि उनले प्रश्न गरेका छन् ।
उनले राज्य अनधिकृत नेटवर्कमा चल्न थालेको पनि बताए । सुरक्षा घेराभित्र अनधिकृत व्यक्तिहरूले चलाइरहँदा सत्ता पक्षका सांसदहरू मुखमा टेप लगाएर बसेको उनले बताए ।
उनले अलोकतान्त्रिक हर्कत गर्ने सरकारको कदम सोमबार देखिएको उल्लेख गरे । कांग्रेस सभापति गगन थापा र मिडिया हाउसअघि गाडी तेस्स्याउने काम अलोकतान्त्रिक र राज्य आतंकको अवस्था भएको उनले बताए ।
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