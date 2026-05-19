करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्रीले संसद्को अधिकारमा कैँची चलाउनुभयो : निश्कल राई

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- नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सदनमा पेश भएको आर्थिक विधेयकको करका दरमा बारम्बार हेरफेर गरेर अर्थमन्त्रीले संसद्को अधिकार मिचेको आरोप लगाएका छन् ।
- बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले करका दरमा हेरफेर गर्ने अक्षम्य गल्ती कसको स्वार्थमा भएको हो भनी प्रश्न गरे ।
- सचेतक राईले सदनमा दर्ता भइसकेको विधेयक आफूखुशी बदल्ने कार्य राजद्रोह सरह भएकाले यसमाथि तत्काल छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
२८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले करका दरमा बारम्बार हेरफेर गरेर अर्थमन्त्रीले संसद्को अधिकारमा कैँची चलाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमाथि भाग लिँदै राईले आर्थिक विधेयकमाथि फेरबदल गर्ना लागि नीति, विधि र प्रक्रिया रहेको भन्दै सदनमा पेश भएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख करका दरमा बारम्बार हेरफेर गरेर अर्थमन्त्रीले संसद्को अधिकारमा कैँची चलाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले करका दरमा हेरफेर गर्ने अक्षम्य गल्ती किन र कसको स्वार्थमा भएको हो? भन्दै प्रश्न गरे ।
सदनमा पेश भइसकेको विधेयकमाथि आफूखुशी बदल्ने वा सच्याउने काम राजद्रोह सरह रहेकाले छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।
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