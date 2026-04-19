सिरहाका भूमिहीन दलित परिवारलाई हाते ट्याक्टर वितरण

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- सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित परिवारलाई खेतीपातीमा आत्मनिर्भर बनाउन ८ लाख ४२ हजार ९५३ रुपैयाँ बराबरका १२ वटा हाते ट्याक्टर वितरण गरिएको छ ।
- स्थानीय गाउँपालिका, दलित जनकल्याण युवा क्लब र मेनोनाइट सेन्ट्रल कमिटीको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनामार्फत ३०४ भूमिहीन सदस्य लाभान्वित भएका छन् ।
- छिमेकी बरियारपट्टि गाउँपालिकाका ४ वडाका ८ समूहलाई पनि ५ लाख ६१ हजार ९६८ रुपैयाँ बराबरका हाते ट्याक्टर हस्तान्तरण गरिएको छ ।
२८ जेठ, सिरहा । सिरहाको दक्षिणी सीमावर्ती नवराजपुर गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित परिवारलाई खेतीपातीमा आत्मनिर्भर बनाउन १२ वटा हाते ट्याक्टर वितरण गरिएको छ ।
‘एकीकृत जीविकोपार्जन तथा कृषि सुधार परियोजना’अन्तर्गत पाँच वडाका ३८ कृषक समूहमध्ये १२ समूहलाई हाते ट्याक्टर वितरण गरिएको हो । यस परियोजनामा गाउँपालिका, दलित जनकल्याण युवा क्लब र मेनोनाइट सेन्ट्रल कमिटीले सहकार्य गरेका छन् ।
१२ समूहमा आबद्ध ३०४ सदस्यले पालैपालो प्रयोग गर्ने गरी आठ लाख ४२ हजार ९५३ रुपैयाँ बराबरको हाते ट्याक्टर वितरण गरिएको क्लबका अध्यक्ष उमेकुमार विसुन्केले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाते ट्याक्टरसँगै इञ्जिन तथा गियर तेल र डिजेलसमेत उपलब्ध गराइएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत भूमिहीन दलित परिवारलाई लिजमा लिइएको जग्गामा अन्न तथा तरकारी खेती गर्न, आयआर्जनका लागि किराना तथा घुम्ती कपडा पसल सञ्चालन गर्न समेत सहयोग गरिएको छ ।
सामाजिक परिचालक सन्तोषकुमार विसुन्केका अनुसार हाते ट्याक्टर सञ्चालनका लागि किसानहरुलाई तालिम दिइएको छ भने प्रत्येक समूहमा एक–एक जना चालकसमेत तोकिएको छ ।
स्थानीय सुलेना सदायका अनुसार परियोजनामार्फत वार्षिक ४१ हजार १०० रुपैयाँमा लिजमा लिइएको दुई बिघा पाँच कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा १० भूमिहीन परिवारले खेती गरिरहेका छन् । खेतीबाट परिवारको खाद्य सुरक्षासँगै बचतसमेत हुन थालेको उनी बताउँछिन् ।
यस्तै, छिमेकी बरियारपट्टि गाउँपालिकाका चार वडाका आठ समूहलाई पनि पाँच लाख ६१ हजार ९६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरका हाते ट्याक्टर उपलब्ध गराइएको परियोजना संयोजक लालप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गामा खेती गर्दै भूमिहीन दलित परिवारले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न थालेका छन् ।
बरियारपट्टि गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार यादवले भूमिहीन दलित परिवारको सुरक्षित बसोवास, बालबालिकाको शिक्षा, सरसफाइ र सामाजिक सुधारका लागि वडास्तरबाट समेत पहल भइरहेको बताए ।
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