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रवि–बालेन संसद्‌मा पुग्दा नियम उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले माग्यो रुलिङको माग

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १३:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्को नियमावली उल्लंघन गरेको भन्दै सभामुखसँग रुलिङको माग गरेको छ ।
  • एमाले सांसद ऐन महरले सदनमा सांसद खुश्बु ओली बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री र सभापति लामिछाने सभामुखको आसनअघि हिँडेर नियम २० को खण्ड छ विपरीत काम गरेको बताए ।
  • सांसद महरले उक्त घटनाप्रति नियमापत्ति जनाउँदै सदनको मर्यादा कायम राख्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

३० असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संसद् बैठकमा प्रवेश गर्दा नियमावलीको उल्लंघन भएको भन्दै रुलिङको माग गरेको छ ।

एमाले सांसद ऐन महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० को खण्ड छ मा भएको व्यवस्था प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेले उल्लंघन गरेको बताए ।

‘प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २० को खण्ड छ मा सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचमा हिंड्न नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ महरले भने, ‘तर बिडम्बना माननीय खुश्बु ओली बोल्दै हुनुहुन्थ्यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सत्तापक्षका सभापतिज्यू त्यो नियमको उल्लंघन गरेर हिंड्नुभएकोले म यसमा नियमापत्ति गर्दै सम्माननीय सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र यसमा रुलिङको माग पनि गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछाने बैठकमा पुग्दा राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले आफ्नो भनाइ राखिरहेकी थिइन् ।

बालेन शाह रवि लामिछाने
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