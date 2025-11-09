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- नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्को नियमावली उल्लंघन गरेको भन्दै सभामुखसँग रुलिङको माग गरेको छ ।
- एमाले सांसद ऐन महरले सदनमा सांसद खुश्बु ओली बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री र सभापति लामिछाने सभामुखको आसनअघि हिँडेर नियम २० को खण्ड छ विपरीत काम गरेको बताए ।
- सांसद महरले उक्त घटनाप्रति नियमापत्ति जनाउँदै सदनको मर्यादा कायम राख्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
३० असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संसद् बैठकमा प्रवेश गर्दा नियमावलीको उल्लंघन भएको भन्दै रुलिङको माग गरेको छ ।
एमाले सांसद ऐन महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० को खण्ड छ मा भएको व्यवस्था प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेले उल्लंघन गरेको बताए ।
‘प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २० को खण्ड छ मा सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचमा हिंड्न नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ महरले भने, ‘तर बिडम्बना माननीय खुश्बु ओली बोल्दै हुनुहुन्थ्यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सत्तापक्षका सभापतिज्यू त्यो नियमको उल्लंघन गरेर हिंड्नुभएकोले म यसमा नियमापत्ति गर्दै सम्माननीय सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र यसमा रुलिङको माग पनि गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछाने बैठकमा पुग्दा राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले आफ्नो भनाइ राखिरहेकी थिइन् ।
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