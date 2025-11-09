नगर प्रहरीलाई मन्त्री लम्सालले भने– मनोबल नघटाउनुहोला

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- पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरूलाई मनोबल कमजोर नबनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
- मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, 'काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीहरू मनोबल नघटाउनुहोला, हजुरहरूको कारणले कयौं एम्बुलेन्स छिटो अस्पताल पुगेका छन् ।'
- उनले महानगर प्रहरीको मनोबल गिर्दा थप व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुपरेको आशंका गर्दै सरकार उनीहरूको पक्षमा रहेको उल्लेख गरे ।
३०, असार, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरूलाई मनोबल कमजोर नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।
मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको घटनापछि सडकमा नदेखिएका नगर प्रहरीलाई मन्त्री लम्सालले मनोबल कमजोर नबनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीहरू मनोबल नघटनाउनुहोला,’ मंगलबार संसद बैठकमा मन्त्री लम्सालले भने, ‘हजुरहरूको कारणले कयौं एबुलेन्स छिटो हस्पिटल पुगेका छन् । कयौंले ज्यान जोगाउनुभएको छ ।’
उनले महानगर प्रहरीको मनोबल गिरेका कारण कति जनाले ज्यान गुमाइसकेको समेत आशंका गरे ।
‘हजुरहरूको मनोबल गिरेको भएर अहिले फेरिक कति जनाले ज्यान पनि गुमाइसक्नुभयो होला,’ उनले भने, ‘कसैले यहाँ बोलको चैं छैन ।’
पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले सरकार महानगर प्रहरीको साथमा रहेको पनि बताए ।
‘आफ्नो जिम्मेबारी राम्रोसँग पूरा गर्नुहोला । हामी हजुरहरूको पक्षमा छौं । साथमा छौं,’ उनले भने ।
मन्त्री लम्सालले परिवर्तन हुन केही समय लाग्ने भएकाले आशावादी रहन पनि आग्रह गरे ।
‘परिवर्तन हुन केही समय लाग्छ । आशावादी रहनुहोला,’ उनले भने, ‘हामी एकदम फरक तरिकाले काम गर्दैछौं । सबै मिलेर देश बनाऔं ।’
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