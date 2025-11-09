दुई वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभाले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
- राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ लाई पनि दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएका दुवै विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले दुई वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।
‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको हो ।
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रश्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
मन्त्री गौतमले शुरुमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरिन् ।
सभामुखले उक्त प्रश्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट मन्त्री गौतमले नै ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने अर्को प्रश्ताव प्रश्तुत गरिन् ।
उक्त प्रश्ताव पनि बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4