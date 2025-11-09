+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मलेसियामा श्रमिकले पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १७:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई आफ्नो राहदानी आफैसँग राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।
  • नेपाली दूतावासले रोजगारदातालाई श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा नराख्न र राहदानी सधैं आफूसँग राख्न नेपाली नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ ।
  • रोजगारदाताले राहदानी नियन्त्रणमा राखेमा दूतावासको ह्वाट्सएप वा ईमेलमार्फत तत्काल सम्पर्क गर्न श्रमिकहरूलाई सूचित गरिएको छ ।

३० असार, काठमाडौं । मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले अब आफ्नो राहदानी (पासपोर्ट) आफैसँग राख्न पाउने भएका छन् । मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिकले आफ्नो राहदानी आफैसँग राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । सोही अनुसार मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई समेत आफ्नो राहदानी आफैसँग राख्न नेपाली दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।

दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै मलेसियामा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो राहदानी सधैं आफूसँग राख्न र रोजगारदातालाई श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा नराख्न भनेको छ ।

मलेसियाको प्रचलित कानुन तथा नियमअनुसार त्यहाँ बसोबास गर्ने वा यात्रा गर्ने क्रममा नेपाली नागरिकले आफ्नो राहदानी आफूसँग राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको दूतावासले जनाएको छ । यससँगै रोजगारदातालाई पनि नेपाली श्रमिकहरूले आफ्नो राहदानी आफैंसँग राख्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

दूतावासले स्पष्ट सहमति र कानुनले अनुमति दिएको अवस्थाबाहेक रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिकको राहदानी आफ्नो नियन्त्रणमा नराख्न आग्रह गरेको छ । श्रमिकको सहमतिबिनै राहदानी रोजगारदाता वा अन्य व्यक्तिले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेमा त्यसबारे तत्काल दूतावासलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकले दूतावासको ह्वाट्सएप नम्बर +६०१६२४७२७७७ वा  labour.eonkl@mofa.gov.np  मार्फत सम्पर्क गर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले मलेसियाली कानुनको पालना गर्दै नेपाली श्रमिकको अधिकार, सम्मान र कल्याणको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउन रोजगारदाता तथा नेपाली समुदायसँग सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ ।

मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको राहदानी रोजगारदाताले राख्ने प्रचलन लामो समयदेखि आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । राहदानी रोजगारदाताको नियन्त्रणमा हुँदा श्रमिकको स्वतन्त्र आवतजावत, रोजगारी परिवर्तन तथा कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार प्रभावित हुने गरेको भन्दै विभिन्न मानवअधिकार तथा श्रमिक अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

पासपोर्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारले १०० दिनमा ५ हजार बढी पासपोर्ट र एक हजारबढी लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍यायो 

सरकारले १०० दिनमा ५ हजार बढी पासपोर्ट र एक हजारबढी लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍यायो 
पासपोर्टको अन्योल सकियो, जर्मन कम्पनीहरूले नै छाप्ने

पासपोर्टको अन्योल सकियो, जर्मन कम्पनीहरूले नै छाप्ने
जर्मन दूतावासको तीनबुँदे स्पष्टीकरण : पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा नेपाललाई कुनै चेतावनी दिइएको छैन

जर्मन दूतावासको तीनबुँदे स्पष्टीकरण : पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा नेपाललाई कुनै चेतावनी दिइएको छैन
पासपोर्ट आपूर्तिबारे अन्योल कायमै, के होला २ सातापछिको अवस्था ?

पासपोर्ट आपूर्तिबारे अन्योल कायमै, के होला २ सातापछिको अवस्था ?
विभागमा एक महिनाका लागि मात्र पासपोर्ट ‘स्टक’

विभागमा एक महिनाका लागि मात्र पासपोर्ट ‘स्टक’
महानिर्देशक अर्यालको जवाफ- एउटै प्रिन्टरले पासपोर्ट छापिहाल्छ नि

महानिर्देशक अर्यालको जवाफ- एउटै प्रिन्टरले पासपोर्ट छापिहाल्छ नि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित