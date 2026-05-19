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जर्मन दूतावासको तीन बुँदे प्रष्टीकरण : पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा नेपाललाई कुनै चेतावनी दिइएको छैन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १०:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जर्मनीले पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको चेतावनी वा विरोधपत्र नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
  • काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले बर्लिनमा भएको छलफल स्पष्टीकरण माग्ने उद्देश्यले नभई नियमित कूटनीतिक संवादका लागि भएको जनाएको छ।
  • जर्मनीले आफ्नो संविधानअनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी नगर्ने नीति रहेको उल्लेख गरेको छ।

१७ असार, काठमाडौं । जर्मनीले पासपोर्ट खरिद प्रकरणका कुनै सम्भावित परिणाम र कारबाहीबारे नेपाललाई कुनै चेतावनी नदिएको जनाएको छ ।

नेपालसँग सम्बन्धित राहदानी खरिद प्रकरणबारे सार्वजनिक भएका केही तथ्यहरू गलत रहेको भन्दै तीन बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ ।

जर्मन दूतावास काठमाडौंले बुधबार जारी गरेको स्पष्टीकरणअनुसार, बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत  लाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको हो, स्पष्टीकरण माग्दै बोलाइएको होइन।

कूटनीतिक अभ्यासमा यी दुई शब्दबीच महत्वपूर्ण भिन्नता हुने जर्मनीको भनाइ छ।

उक्त भेटका क्रममा नेपाल पक्षलाई कुनै विरोधपत्र वा अन्य कुनै आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको पनि दूतावासले जनाएको छ ।

यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आधारमा कुनै सम्भावित परिणाम वा कारबाहीबारे नेपाललाई कुनै चेतावनीसमेत नदिइएको उल्लेख छ ।

जर्मनीले आफ्नो संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै न्यायिक प्रक्रियाप्रति पूर्ण सम्मान रहेको जनाएको छ । साथै, दूतावासले सिद्धान्ततः विचाराधीन अदालतका मुद्दाबारे टिप्पणी नगर्ने नीति अनुरूप यस प्रकरणमा पनि कुनै टिप्पणी नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

 

जर्मन दूतावास पासपोर्ट
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