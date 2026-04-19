थप ४५ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

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- नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ ।
- ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४ ख’ नाम दिइएको एक वर्षे अवधिको यो ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेका बेला जारी हुन लागेको यस ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी २०८४ असार १७ गते हुनेछ ।
१७ असार, काठमाडौं । अघिल्लो दिन ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेको राष्ट्र बैंकले बुधबार थप ४५ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दैछ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर राष्ट्र बैंकले धमाधम ऋणपत्र जारी गरेको हो । १ वर्षे अवधिको यो ऋणपत्रको नाम ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४ ख’ राखिएको छ । यो ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
न्यूनतम ब्याजदर कबोल गर्नेलाई प्राथमिकता दिइ लगानीका लागि छनोट हुनेछन् । २०८४ असार १७ गते यसको साँवा भुक्तानी हुनेछ । अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ५ करोड तथा अधिकतम ५ करोडले भाग जाने कुल आह्वान रकमसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेका बेला यो ऋणपत्र जारी हुन लागेको हो ।
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