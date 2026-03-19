१६८ दिने अवधिका लागि ४० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते ११:२९

  • नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत खिच्ने भएको छ।
  • ४० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप १६० दिने अवधिको लागि असोज २१ गते परिपक्व भई साँवा भुक्तानी हुनेछ।
  • क, ख र ग वर्गका संस्थाले न्युन ब्याजदरलाई प्राथमिकतामा राखी बोलकबोल गर्न सक्नेछन्।

९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता ४० अर्ब खिच्ने भएको छ ।

निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकले १६८ दिने अवधिको लागि ४० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको हो । आगामी असोज २१ गते यो रकम परिपक्व भई साँवा तथा ब्याज भुक्तानी हुनेछ ।

क, ख र ग वर्गका संस्थाले यो रकमका लागि बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । न्युन ब्याजदरलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्र बैंकले रकम बाँडफाँट गर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग पर्याप्त नहुनु र निक्षेप वृद्धि भइरहँदा अधिक तरलता कायम छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ ।

बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता अवस्था र अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरण मार्फत बजारको पैसा खिच्छ । त्यसैगरी प्रणालीमा तरलताको अवस्था कसिलो हुँदा स्थायी तरलता सुविधा, रिपो मार्फत प्रणालीमा पैसा पठाउँछ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता पठाउँदा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरमा ब्याज लिन्छ भने तरलता खिच्दा करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर बराबरको ब्याज दिन्छ । हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

