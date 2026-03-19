राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट ४० अर्ब खिच्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १२:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलनका लागि २१ दिन अवधिको उपकरण जारी गरेको छ।
  • वित्तीय प्रणालीमा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको बैंकले जनाएको छ।
  • बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत र बैंक दर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ।

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलनका लागि बोलकबोल माग गरेको छ । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक भएको तरलता खिच्ने आइतबार २१ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको हो ।

बैंकका अनुसार शनिबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ६५ अर्ब तरलता रहेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी निक्षेप तथा निक्षेप संकलन मार्फत केन्द्रीय बैंकमा राखेको पैसा परिपक्क हुने भएपछि त्यसलाई खिच्नका लागि निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलता भएको अवस्थामा अल्पकालका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत केन्द्रीय बैंकमा रकम राख्छन् ।

निक्षेप संकलन उपकरणमा केन्द्रीय बैंकले थोरै ब्याजदर माग्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर बाँडफाँट गर्छ । बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता अवस्था र अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरण मार्फत बजारको पैसा खिच्छ । त्यसैगरी प्रणालीमा तरलताको अवस्था कसिलो हुँदा स्थायी तरलता सुविधा, रिपो मार्फत प्रणालीमा पैसा पठाउँछ ।

बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता पठाउँदा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरमा ब्याज लिन्छ भने तरलता खिच्दा करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर बराबरको ब्याज दिन्छ । हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

सम्बन्धित खबर

शोधनान्तर स्थिति पौने ६ खर्बले बचतमा

शोधनान्तर स्थिति पौने ६ खर्बले बचतमा
८८ दिनका लागि ४० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक

८८ दिनका लागि ४० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक असफल

अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक असफल
बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
चाँदी आयातमा पाइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा मासिक कोटा

चाँदी आयातमा पाइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा मासिक कोटा
नेफस्कुनको जालझेललाई सहकारी प्राधिकरणकै साथ : राष्ट्र बैंकलाई मिच्यो, आफ्नै मापदण्डको अपव्याख्या

नेफस्कुनको जालझेललाई सहकारी प्राधिकरणकै साथ : राष्ट्र बैंकलाई मिच्यो, आफ्नै मापदण्डको अपव्याख्या

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

