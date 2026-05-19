+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इन्धनको भाउ घटेसँगै व्यवसायीको माग : स्वचालित प्रणालीबाट भाडा समायोजन गरौं

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते ११:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएपछि नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले स्वचालित प्रणाली अनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
  • महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले इन्धनको मूल्य बढ्दा र घट्दा हुने अन्योल अन्त्य गर्न स्वचालित भाडा प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
  • सिटौलाले भने, ‘विगतमा हामीले घाटा खाँदै यातायात चलाउँदा पनि सरकारले बेलैमा निर्णय नगर्दा हामी नै बदनाम हुँदै आएका छौं ।’

१७ असार, काठमाडौं । इन्धनको भाउ घटेसँगै यातायात व्यवसायीले स्वचालित प्रणाली अनुसार भाडा समायोजन गर्न माग गरेका छन् । यसअघि इन्धनको मूल्य बढ्दा सरकारले भाडा बढाएको थियो ।

मंगलबार नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलसहितमा मूल्य उच्च दरले घटाएको छ । यसबारे सरकारभन्दा एक कदम अगाडि बढ्दै स्वयम् व्यवसायीले भाडा घटाउन तर स्वचालित प्रणालीअनुसार गर्न माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले स्वचालित प्रणाली अनुसार भाडा समायोजन गर्न माग गरे ।

‘विगतमा हामीले घाटा खाँदै यातायात चलाउँदा पनि सरकारले बेलैमा निर्णय नगर्दा हामी नै बदनाम हुँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर हामी इमान्दारीपूर्वक भन्छौं, स्वचालित प्रणाली अनुसार तत्काल भाडा समायोजन गरियोस् ।’

इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा बढाउने र मूल्य घट्दा समयमै समायोजन नहुने प्रवृत्तिले यात्रु र व्यवसायी दुवै पक्षमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको उनले बताए ।

उनले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्दा इन्धनको मूल्यसँगै सवारी साधन खर्च, मर्मत सम्भार, बीमा, श्रमिकको पारिश्रमिक, स्पेयर पाट्र्सको मूल्य, बैंकिङ लागत तथा सामग्र आर्थिक सूचकलाई समेत आधार बनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।

भाडा समायोजन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फरेन्सिक विज्ञको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्छ : मन्त्री पुन

फरेन्सिक विज्ञको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्छ : मन्त्री पुन
शपथ लिन बनस्थली पुगे रास्वपाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य

शपथ लिन बनस्थली पुगे रास्वपाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य
विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ : सांसद गजुरेल

विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ : सांसद गजुरेल
काठमाडौंमा रेबिज फोबियाको दोश्रो तरंग !

काठमाडौंमा रेबिज फोबियाको दोश्रो तरंग !
थप ४५ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

थप ४५ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक
औषधि अभाव रोक्न न्यूनतम मौज्दात राखेका छौं : विभाग

औषधि अभाव रोक्न न्यूनतम मौज्दात राखेका छौं : विभाग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित