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प्रतिकूल मौसमका कारण भारतीय हेलिकप्टर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको हो, गलत मनसाय छैन : मन्त्री खनाल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १४:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय हेलिकप्टर प्रतिकूल मौसमका कारण दार्चुला प्रवेश गरेको राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
  • मन्त्री खनालले उक्त घटनामा भारतीय पक्षको कुनै नियोजित एवं गलत मनसाय नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
  • सुपारी र चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल जारी रहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।

१७ असार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय हेलिकप्टर नेपाली भू–भागमा प्रतिकूल मौसमका कारण प्रवेश गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

बुधबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले राखेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले मौसम खराब भएपछि भारतीय हेलिकप्टर नेपालको दार्चुला जिल्लामा प्रवेश गर्न पुगेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री खनालले उक्त घटनामा भारतीय पक्षको कुनै नियोजित एवं गलत मनसाय भएको पाइएको पनि बताए ।

‘दार्चुला जिल्ला भारतीय हेलिकप्टर नियोजित एवं गलत मनसायले नेपाल नेपालको भूभाग प्रवेश गरेको नेदेखिएको र त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति र मौसमको कारणले नेपाली भू-भाग प्रवेश गरेको विषयमा नेपाली सम्बन्ध अधिकारीहरू र भारतीय पक्षबीच आवश्यक सम्पर्क र समन्वय भइरहेको छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

उनले नेपालको सुपारी निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले पहल गरिरहेको उनले बताए । आफूले भारतसँग चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सफल भएको दाबी समेत उनले गरे ।

‘सुपारी निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल भईरहेको छ । नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएको समस्या र समाधान गर्न सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको सम्मानित सदनलाई अवगत नै छ । यसै शिलशिलामा भारतको विदेश मन्त्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, खाद्य सुरक्षा र भारतीय चिया बोर्डका उच्च अधिकारीहरुसँग परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतस्थित नेपाली राजदूतावास सम्वादमा रही कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

मन्त्री खनालले सरकारले भारतसँगको निर्यात व्यायारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको दाबी समेत गरे ।

शिशिर खनाल
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