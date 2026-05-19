शपथ लिन बनस्थली पुगे रास्वपाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा हुँदैछ ।
- असार ७ गते सुरु भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन सहमति जुटाउने प्रयासमा ६ दिनसम्म लम्बिएको थियो ।
- महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९ सदस्यसहित सभापतिद्वारा मनोनीत हुने ५१ जनाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पूर्णता दिनेछन् ।
१७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु र केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण आज हुँदैछ ।
पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा हुने शपथ ग्रहण कार्यक्रमका लागि अहिले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु जम्मा हुन थालेका छन् । धेरै नेताहरु कार्यालय परिसरमा पुगिसकेका छन् ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ गते सुरु भएको थियो । तीन दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त महाधिवेशन सहमतिको प्रयास भन्दै ६ दिनसम्म लम्बिएको थियो ।
उक्त महाधिवेशनबाट ९९ सदस्य निर्वाचित भएका थिए। बाँकी ५१ जना भने सभापतिद्वारा मनोनीत हुनेछन् ।
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