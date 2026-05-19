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रास्वपाका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको शपथ आज

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते ६:५७

१७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण आज हँदैछ । आज बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहेको रास्वपाले जनाएको छ ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ गते सुरु भएको थियो । तीन दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त महाधिवेशन सहमतिको प्रयास भन्दै ६ दिनसम्म लम्बिएको थियो । उक्त महाधिवेशनबाट ९९ सदस्य निर्वाचित भएका थिए। बाँकी ५१ जना भने सभापतिद्वारा मनोनीत हुनेछन् ।

रास्वपाले ९९ जनाको सूचीमा दुई जनाको नाम सच्याएको छ । २ जनाको नाम हटाएर नयाँ दुई जनालाई समेटेपछि विवाद भएको छ ।

रास्वपा
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