+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाको ३ चरणको तयारी

विपद्का घटना भए तत्काल स्थानीय वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, नजिकको प्रहरी युनिट वा नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयमा जानकारी गराउन नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते ११:२९

१७ असार, काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले तीन चरणको विशेष पूर्वतयारी कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

सम्भावित बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण र तत्काल उद्धारका लागि सेनाले जनशक्ति र स्रोतसाधनलाई उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गरेको जनाएको हो ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार पहिलो चरण अन्तर्गत पूर्वतयारी र योजना निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । यस क्रममा विगतका विपद्का घटनाहरूको गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी विद्यमान योजनालाई परिमार्जन गरिएको छ । जंगी अड्डादेखि तल्लो तहका इकाइहरूसम्म ‘हातेमालो’ लगायतका विभिन्न संयुक्त अभ्यासहरू सञ्चालन गरी फौजलाई तयारी अवस्थामा राखिएको सेनाले जनाएको छ ।

दोस्रो चरण अन्तर्गत स्रोतसाधनसहितको ‘पूर्व तैनाथी’लाई तीव्र पारिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । यस अन्तर्गत गण र गुल्म तहमा तत्काल परिचालन हुनसक्ने गरी फौज तैनाथ गरिएको छ भने पृतना तहमा राहत सामग्रीसहितको ‘कम्पोजिट सर्च एण्ड रेस्क्यु’ टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

बाढी र पहिरोका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै धादिङको गजुरी, चितवनको भरतपुर र बारामा ‘बेली ब्रिज’हरू स्ट्यान्डबाई राखिएका छन् । काठमाडौंमा यान्त्रिक पुलहरू र आपत्कालीन चिकित्सा सुविधाका लागि इमर्जेन्सी मेडिकल किटसहितका फिल्ड अस्पतालहरू समेत तयारी हालतमा राखिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।

हवाई उद्धारका लागि पनि विशेष तयारी गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । इटहरी र सुर्खेतमा हेलिकप्टरहरू तैनाथ गरिसकिएको छ भने मौसमको अवस्था हेरी तत्काल परिचालन हुनेगरी काठमाडौंमा थप दुईवटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । विमानस्थलहरूमा खोज तथा उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ । हालै बागमती ड्याममा हवाई उद्धार सम्बन्धी विशेष अभ्यास समेत सम्पन्न गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यमा जुट्यो सरकार, सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा

नेपाली सेनका प्रवक्ता बस्नेतले भने, तेस्रो चरण अन्तर्गत हामीले सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम सञ्चालन गरी स्वयंसेवकहरू तयार गरेका छौं । ती स्वयंसेवकहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा नेपाली सेना प्रतिवद्ध छ ।’

नेपाली सेनाले आम सर्वसाधारणलाई नेपाल सरकारद्वारा जारी हुने मौसम पूर्वानुमानलाई नियमित रूपमा फलो गर्न र प्राप्त निर्देशनलाई पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।

विपद्का घटना भए तत्काल स्थानीय वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, नजिकको प्रहरी युनिट वा नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयमा जानकारी गराउन समेत प्रवक्ता बस्नेतले अपिल गरेका छन् ।

नेपाली सेना मनसुन विपद्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सेनाद्वारा तिखागढी मर्मतपछि दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण

सेनाद्वारा तिखागढी मर्मतपछि दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण
नेपाली सेनालाई बुद्धको सेवानिवृत्त जहाजको ‘फ्युसलेज’ हस्तान्तरण

नेपाली सेनालाई बुद्धको सेवानिवृत्त जहाजको ‘फ्युसलेज’ हस्तान्तरण
कैलालीमा शंकास्पद वस्तु फेला, सेनाले गर्‍यो डिस्पोज

कैलालीमा शंकास्पद वस्तु फेला, सेनाले गर्‍यो डिस्पोज
लिबियामा तैनाथ शान्ति सैनिकको अदली–बदली

लिबियामा तैनाथ शान्ति सैनिकको अदली–बदली
बालेनको पक्ष र सुकुमवासीको विपक्षमा सेना हुनु हुँदैन : केपी ओली

बालेनको पक्ष र सुकुमवासीको विपक्षमा सेना हुनु हुँदैन : केपी ओली
बजेटमा नछुटेको विषय- ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम

बजेटमा नछुटेको विषय- ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित