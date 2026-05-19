मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाको ३ चरणको तयारी

१७ असार, काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले तीन चरणको विशेष पूर्वतयारी कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
सम्भावित बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण र तत्काल उद्धारका लागि सेनाले जनशक्ति र स्रोतसाधनलाई उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गरेको जनाएको हो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार पहिलो चरण अन्तर्गत पूर्वतयारी र योजना निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । यस क्रममा विगतका विपद्का घटनाहरूको गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी विद्यमान योजनालाई परिमार्जन गरिएको छ । जंगी अड्डादेखि तल्लो तहका इकाइहरूसम्म ‘हातेमालो’ लगायतका विभिन्न संयुक्त अभ्यासहरू सञ्चालन गरी फौजलाई तयारी अवस्थामा राखिएको सेनाले जनाएको छ ।
दोस्रो चरण अन्तर्गत स्रोतसाधनसहितको ‘पूर्व तैनाथी’लाई तीव्र पारिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । यस अन्तर्गत गण र गुल्म तहमा तत्काल परिचालन हुनसक्ने गरी फौज तैनाथ गरिएको छ भने पृतना तहमा राहत सामग्रीसहितको ‘कम्पोजिट सर्च एण्ड रेस्क्यु’ टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
बाढी र पहिरोका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै धादिङको गजुरी, चितवनको भरतपुर र बारामा ‘बेली ब्रिज’हरू स्ट्यान्डबाई राखिएका छन् । काठमाडौंमा यान्त्रिक पुलहरू र आपत्कालीन चिकित्सा सुविधाका लागि इमर्जेन्सी मेडिकल किटसहितका फिल्ड अस्पतालहरू समेत तयारी हालतमा राखिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।
हवाई उद्धारका लागि पनि विशेष तयारी गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । इटहरी र सुर्खेतमा हेलिकप्टरहरू तैनाथ गरिसकिएको छ भने मौसमको अवस्था हेरी तत्काल परिचालन हुनेगरी काठमाडौंमा थप दुईवटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । विमानस्थलहरूमा खोज तथा उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ । हालै बागमती ड्याममा हवाई उद्धार सम्बन्धी विशेष अभ्यास समेत सम्पन्न गरिएको छ ।
नेपाली सेनका प्रवक्ता बस्नेतले भने, तेस्रो चरण अन्तर्गत हामीले सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम सञ्चालन गरी स्वयंसेवकहरू तयार गरेका छौं । ती स्वयंसेवकहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा नेपाली सेना प्रतिवद्ध छ ।’
नेपाली सेनाले आम सर्वसाधारणलाई नेपाल सरकारद्वारा जारी हुने मौसम पूर्वानुमानलाई नियमित रूपमा फलो गर्न र प्राप्त निर्देशनलाई पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।
विपद्का घटना भए तत्काल स्थानीय वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, नजिकको प्रहरी युनिट वा नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयमा जानकारी गराउन समेत प्रवक्ता बस्नेतले अपिल गरेका छन् ।
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