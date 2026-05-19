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सेनाद्वारा तिखागढी मर्मतपछि दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण

यसअघि मर्मत र संरक्षणका अभावमा त्यो तिखागढी खण्डहर अवस्थामा थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १५:२६

२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली सेनाले डोटीको ऐतिहासिक तिखागढी मर्मतपछि दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

नेपाली सेनाको ५ नम्बर बाहिनीका बाहिनीपति सरोजकुमार अधिकारीले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका मेयर विजय खड्कालाई तिखागढी हस्तान्तरण गरेका छन् ।

सेनाले आफ्नै स्रोतमा शीघ्र प्रभावी आयोजनाअन्तर्गत भैरव दल गणद्वारा तिखागढी मर्मत गरेको जनाएको छ ।

तिखागढी प्राचीन डोटी राज्यकालीन सैन्य गढी हो । जुन दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को तिखा गाउँमाथिको डाँडामा रहेको छ ।

यसअघि मर्मत र संरक्षणका अभावमा त्यो गढी खण्डहर अवस्थामा थियो ।

तिखागढी दिपायल सिलगढी नगरपालिका नेपाली सेना
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