सेनाद्वारा तिखागढी मर्मतपछि दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण

२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली सेनाले डोटीको ऐतिहासिक तिखागढी मर्मतपछि दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
नेपाली सेनाको ५ नम्बर बाहिनीका बाहिनीपति सरोजकुमार अधिकारीले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका मेयर विजय खड्कालाई तिखागढी हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सेनाले आफ्नै स्रोतमा शीघ्र प्रभावी आयोजनाअन्तर्गत भैरव दल गणद्वारा तिखागढी मर्मत गरेको जनाएको छ ।
तिखागढी प्राचीन डोटी राज्यकालीन सैन्य गढी हो । जुन दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को तिखा गाउँमाथिको डाँडामा रहेको छ ।
यसअघि मर्मत र संरक्षणका अभावमा त्यो गढी खण्डहर अवस्थामा थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4