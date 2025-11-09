बन्दीपुरमा अचेत फेला परेका युवकको उपचारको क्रममा ज्यान गयो

३१ असार, काठमाडौं । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका १ बन्दीपुर छापमा अचेत फेला परेका एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
गएराति ११ बजेतिर अचेत फेला परेका बन्दीपुर गाउँपालिका १ सालटार बस्ने ३३ वर्षीय सोनाम थापाको लक्ष्मीसिटी अस्पताल डुम्रेमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनीले जनाएको छ ।
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