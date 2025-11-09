+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिएपछि एक खर्ब खिच्दै केन्द्रीय बैंक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते ११:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न बुधबार एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
  • प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले यसअघि पनि दुई दिनमा गरी ३० अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र मार्फत खिचेको थियो ।
  • राष्ट्र बैंकले ९१ दिने निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत बजारबाट पैसा खिच्दै अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ ।

३१ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बकैंले बुधबार वित्तीय प्रणालीबाट एक खर्ब तरलता खिच्ने भएको छ । प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा मंगलबारसम्म ८२ अर्ब तरलता रहेको छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सोमबार र मंगलबार गरेर ३० अर्ब राष्ट्र बैंक ऋणपत्र मार्फत खिचेको छ ।

त्यसले पनि अधिक तरलताको अवस्थामा सुधार नआएपछि केन्द्रीय बैंकले ९१ दिने निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेको हो । पुरानो निक्षेप संकलन तथा स्थायी निक्षेप परिपक्व भएकाले केन्द्रीय बैंकले प्रणालीमा भएको तरलता भन्दाधेरै निक्षेप माग गरेको हो ।

निक्षेप संकलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो अधिक तरलता केन्द्रीय बैंकलाई दिन सक्छन् । यसमा केन्द्रीय बैंकले थोरै ब्याजदर माग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर बाँडफाँट गर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता अवस्था र अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरण मार्फत बजारको पैसा खिच्छ ।

त्यसैगरी  तरलताको अवस्था कसिलो हुँदा स्थायी तरलता सुविधा, रिपो मार्फत प्रणालीमा पैसा पठाउँछ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता पठाउँदा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरमा ब्याज लिन्छ भने तरलता खिच्दा करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर बराबरको ब्याज दिन्छ । हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

बुधबारसम्म केन्द्रीय बैंकसँग वित्तीय प्रणालीको १३ खर्ब ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । सो मौज्दात रकम मध्ये स्थायी निक्षेपको २ खर्ब १ अर्ब हो भने निक्षेप संकलनको ७ खर्ब २९ अर्ब रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साथै राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको ४ खर्ब रहेको छ ।

अधिक तरलता नेपाल राष्ट्र बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेटका कारण अधिक तरलता खपत हुने अनुमान

बजेटका कारण अधिक तरलता खपत हुने अनुमान
वित्तीय प्रणालीको ७० अर्ब खिच्दै केन्द्रीय बैंक

वित्तीय प्रणालीको ७० अर्ब खिच्दै केन्द्रीय बैंक
ब्याजदर घटाएर अरूका ऋणी तान्दै बैंक, अधिक तरलताले बढायो प्रतिस्पर्धा

ब्याजदर घटाएर अरूका ऋणी तान्दै बैंक, अधिक तरलताले बढायो प्रतिस्पर्धा
वित्तीय प्रणालीमा ८० खर्ब नाघ्यो निक्षेप, छैन परिचालन योजना

वित्तीय प्रणालीमा ८० खर्ब नाघ्यो निक्षेप, छैन परिचालन योजना
७७ दिनका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट ७० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

७७ दिनका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट ७० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
६१ दिनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ तान्दै राष्ट्र बैंक

६१ दिनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ तान्दै राष्ट्र बैंक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित