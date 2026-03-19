७७ दिनका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट ७० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

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- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न शुक्रबार ७७ दिने अवधिको ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत खिच्दै छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड र बढीमा ५ करोडले भाग जाने रकमका लागि दिउँसो ३ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
- निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत संकलन गरिने सो रकम २०८३ भदौ ५ गते परिपक्व हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार फेरि ७० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिच्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ७७ दिने अवधिका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत सो रकम खिच्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेपछि पटक पटक राष्ट्र बैंकले रकम खिच्दै आएको छ ।
दिउँसो ३ बजेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले राख्न चाहेको रकम, चाहेको ब्याजदर तोकेर आवेदन दिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित न्यूनतम ब्याजदरका आधारमा रकम लिनेछ ।
न्यूनतम १० करोड तथा बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग जाने कुल रकमसम्म संस्थाले आवेदन दिन सक्नेछन् । यो रकम २०८३ भदौ ५ गते परिपक्व हुनेछ ।
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