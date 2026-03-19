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‘पाँच हजारसम्मको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क मिनाहा हुनुपर्दछ’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते ९:५८

२२ जेठ, काठमाडौं । जनअधिकार पार्टीका अध्यक्ष डा. शरदसिंह यादवले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भारतबाट ल्याउने सामानको भन्सार मूल्य पाँच हजार कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार रकम लिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको थियो । सरकारले हाल पाँच सय रुपैयाँ सम्मको समान ल्याउँदा भन्सार शुल्क नलाग्ने बनाएको छ ।

भन्सारको सीमा पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने जनअधिकार पार्टीका अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘पाँच सय रुपैयाँ बनाएर सरकारले मधेसका सीमा बस्ने जनतालाई फेरि ठगेको अवस्था छ । पाँच हजारसम्मको समान ल्याउँदा कर मिनाहा हुनुपर्‍यो ।’

भन्सार शुल्क
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