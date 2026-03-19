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विष्फोटपछि ओमानको आयल टर्मिनलमा लोडिङ रोकियो

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते ९:३०

२२ जेठ, काठमाडौं । ओमानको प्रमुख तेल टर्मिनलमा विष्फोट भएको छ । विष्फोट सिंगल-ब्वाय मुअरिङ (एसबीएम) बर्थ नजिकै ड्रोन आक्रमणका कारण भएको बताइएको छ ।

आक्रमण ठ्याक्कै कहिले भएको थियो भन्ने कुरा तुरुन्तै स्पष्ट हुन सकेको छैन। एलएसईजीको ढुवानी तथ्याङ्क (सिपिङ डेटा) अनुसार शुक्रबार बन्दरगाहबाहिर धेरै सुपरट्याङ्करहरू लङ्गर खसालेर बसेको देखिएको थियो।

रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार, विष्फोटपछि ओमानले आफ्नो प्रमुख ‘मिना अल फहल’ आयल टर्मिनलमा कच्चा तेलको लोडिङ अस्थायी रूपमा रोकेको छ।

रिपोर्टमा जनाइएअनुसार विष्फोट टर्मिनलको एसबीएम-१ र एसबीएम-२ बर्थको बीचमा भएको थियो। स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै यसलाई कथित ड्रोन आक्रमण बताइएको छ।

यद्यपि, ओमानको तर्फबाट अहिलेसम्म आक्रमण वा क्षतिको विषयलाई लिएर कुनै आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरिएको छैन।

कार्यालय समयबाहेकको समय भएकाले टिप्पणीका लागि टर्मिनललाई तत्काल सम्पर्क गर्न नसकिएको रोयटर्सले जनाएको छ ।

इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमले बुधबार ओमानको खाडीमा इरानी जलक्षेत्रतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा तेहरानले ‘नियन्त्रण र कमाण्ड सेन्टर’ रहेको अमेरिकी सैन्य जहाजलाई लक्षित गरेको रिपोर्ट गरेको थियो, जसलाई अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्ड (सेन्टकम) ले भने अस्वीकार गरेको छ।

ओमान
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