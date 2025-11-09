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पूँजीबजारमा ‘सर्ट सेलिङ’ प्रणाली लागु गरिने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १३:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारमा बजार घट्दा पनि प्रतिफल लिन सकिने गरी 'सर्ट सेलिङ' प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ ।
  • बोर्ड अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले यो प्रणालीले बजार बढ्नैपर्ने एकतर्फी मनोविज्ञानलाई अन्त्य गरी लगानीकर्तालाई दुवै अवस्थामा नाफा कमाउने अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।
  • अध्यक्ष भट्टले बजारमा फैलिने अफवाह नियन्त्रण गर्न र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न बोर्डले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित थप कार्य अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

३१ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सर्ट सेलिङ प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ । बुधवार अर्थ समिति बैठकमा बोर्ड अध्यक्ष ड‍ा‍. गोपालप्रसाद भट्टले बजार बढ्दा मात्र नभइ घट्दा पनि लगानीकर्ताले प्रतिफल लिनसक्ने व्यवस्था ल्याउन ‘सर्ट सेलिङ’ प्रणाली लागु गर्न लागिएको बताए ।

अध्यक्ष भट्टले नेपालमा सेयर बजार सधैं बढिरहनुपर्ने मान्यता रहेको बताए । कुनै पनि देशको पूँजीबजार निरन्तर उकालो मात्रै लाग्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले बजार घट्दा धितोपत्र बोर्डमाथि अनावश्यक दबाब दिने गरिएको गुनासो गरे ।

बोर्डको भूमिका बजारको दिशा निर्धारण गर्नु नभई निष्पक्ष ‘प्लेइङ फिल्ड’ उपलब्ध गराउनु मात्रै रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सर्टसेलिङ प्रणाली लागु गरेपछि बजार घट्दा हाल आन्दोलनमा उत्रिने समस्याको अन्त्य हुनेछ ।

यो प्रणाली लागु भएपछि बजार घट्ने अनुमान गर्ने लगानीकर्ताले सेयर सापटी लिएर बिक्री गर्न सक्नेछन् । मूल्य घटेपछि सोही सेयर किनेर फिर्ता गर्दा मूल्य अन्तरबाट प्रतिफल लिन सकिनेछ । बजार बढ्ने अपेक्षा गर्ने लगानीकर्ताले भने अहिलेझैं सेयर किनेर मूल्य बढेपछि बिक्री गरी नाफा लिन सक्नेछन् ।

अध्यक्ष भट्टले यस व्यवस्थापछि बजार बढ्नैपर्ने भन्ने एकतर्फी मनोविज्ञान परिवर्तन हुने र लगानीकर्ताले आफ्नै अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा निर्णय गर्ने वातावरण बन्ने दाबी गरे । उनले धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी बजारमा नियम, नियमन र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु मात्र भएको उल्लेख गर्दै लगानी निर्णय पूर्ण रूपमा लगानीकर्ताको विवेकमा निर्भर रहने बताए ।

अध्यक्ष भट्टले बजारमा फैलिने अफवाह नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था ल्याउन लागिएको पनि जानकारी दिए । सम्पत्ति छानबिनलगायत सरकारी कारबाहीका कारण लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको भन्ने गुनासो आएको उनको भनाइ छ ।

सम्पत्ति छानबिन, निरिक्षण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने पनि उनले बताए । उनले नेपालको पूँजीबजार सुधारको लागि बोर्डले हालै ‘नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजानिक गरेको जानकारी दिए ।

पूँजीबजार सर्ट सेलिङ
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