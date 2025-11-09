+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि संशोधन गरिएको थियो कार्यविधि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १८:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ संशोधन गरेका छन्।
  • संशोधित कार्यविधि अनुसार अब मौद्रिक नीतिलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी प्रस्तुत गरिने भएको छ।
  • गत असार १८ गते सञ्चालक समितिले उक्त कार्यविधि संशोधनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ।

३१ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको संरचनागत परिवर्तनका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ संशोधन गरेको पाइएको छ ।  संशोधित कार्यविधि यही असार १८ गते सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

गभर्नर पौडेलले कार्यविधिको संशोधन मार्फत एउटा दस्तावेजको रुपमा आउने गरेको मौद्रिक नीतिलाई ३ भागमा वर्गीकरण गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति, वर्तमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षमा विभाजन गरेका थिए ।

यसका लागि पौडेलले कार्यविधि नै संशोधन गरेर करिब ३० वर्ष देखि एउटै ढाँचामा आउने गरेको मौद्रिक नीति परिवर्तन गरेका हुन् ।

गभर्नरले कार्यविधिको परिभाषा खण्डमा मस्यौदा थप गरेका छन् । संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘मस्यौदा भन्नाले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाको समीक्षा र प्रगति विवरण; समष्टिगत आर्थिक स्थितिको समीक्षा, विश्लेषण तथा विभिन्न आर्थिक सवालहरूको विश्लेषण र मौद्रिक नीति वा समीक्षाको लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक ड्राफ्ट गरी तीनवटा दस्तावेजलाई सम्झनु पर्दछ ।’

मौद्रिक नीति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुझाव सम्बोधन नभए पनि मौद्रिक नीति दूरदर्शी : सिबिफिन

सुझाव सम्बोधन नभए पनि मौद्रिक नीति दूरदर्शी : सिबिफिन
नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत

नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत
मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक, महासंघले भन्यो : मनोबल बढाउँछ

मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक, महासंघले भन्यो : मनोबल बढाउँछ
मौद्रिक नीतिको संरचना र अडान दुवैमा ‘डिपार्चर’ 

मौद्रिक नीतिको संरचना र अडान दुवैमा ‘डिपार्चर’ 
मौद्रिक नीति सार्वजनिक : निजी क्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य

मौद्रिक नीति सार्वजनिक : निजी क्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य
मौद्रिक नीति ३ : ४० बजे, खुद्रा विषय नसमेटिने

मौद्रिक नीति ३ : ४० बजे, खुद्रा विषय नसमेटिने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित