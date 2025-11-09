उपराष्ट्रपति र कतारका अमिरबीच दोहामा उच्चस्तरीय भेटवार्ता

३१ असार, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव र कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीबीच कतारको राजधानीमा दोहामा उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको छ । दोहास्थित लुसेल प्यालेसमा बुधबार उच्चस्तरीय शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा उपराष्ट्रपति यादव कतारका पूर्वअमिर शेख हमाद बिन खलिफा अल थानीको निधनप्रति नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताका तर्फबाट शोक व्यक्त र हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न कतार भ्रमणमा गएका हुन् ।
भेटका क्रममा उपराष्ट्रपति यादवले कतारी अमिर, शाही परिवार तथा मित्रवत् कतारी जनताप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै शोकको घडीमा धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस् समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
भेटमा उनले कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट शोक एवं समवेदना पत्र हस्तान्तरण गरे ।
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