ध्रुवे हात्तीलाई डार्ट गरी जोडियो नयाँ रेडियो कलर, काटियो दाह्रा

३१, असार, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा २५ जनाको ज्यान लिइसकेको हिंस्रक जंगली भाले हात्ती ध्रुवेलाई आज डार्ट (बेहोस) बनाएर घाँटीमा रेडियोकलर जोडिएको छ ।
निकुञ्ज स्रोतका अनुसार ध्रुवेलाई आज राति १० बजेतिर डार्ट गरेर घाँटीमा स्याटलाइट रेडियो कलर जडान गर्नुका साथैं ६ इन्च दाह्रा पनि काटिएको छ । निकुञ्जको सुखीभार पोस्टबाट २ सय मिटर पूर्व ध्रुवेलाई डार्ट गरिएको हो ।
निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको नयाँ गोरख गण, निकुञ्जका प्राविधिक कर्मचारीहरुसहित ३० जनाको टोलीले ध्रुवेलाई डार्ट गरेका हुन् ।
ध्रुवे घटनास्थलबाट नजिकै बेहोस बनेको थियो । ध्रुवेलाई योसहित तेस्रोपटक घाँटीमा रेडियो कलर जोडिएको हो । यसअघि जोडिएको रेडियो कलरले निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा सिग्नल नदेखाएपछि ध्रुवेको गतिविधीको निगरानी गर्न असहज भएको थियो ।
निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा हात्ती पुगेमा घाँटीमा जडान गरिएको रेडियो कलरले सिग्नल नदिने गर्छ । नेपाल टेलिकमको टावरको पहुँच भएको क्षेत्रमा पुगेपछि मात्रै सिग्नल देखाउने व्यवस्था छ ।
तर, यसपटक आधुनिक स्याटलाइट प्रणालीको नयाँ रेडियो कलर जोडिएकोले कोर क्षेत्रबाट पनि सिग्नल देखाउने निकुञ्जका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
गत असार २० गते राति भरतपुर–२३ बेलहठ्ठामा सुतिरहेका बेला २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका ४ वर्षीय छोरा भरत बोटेको ज्यान लिएपछि निकुञ्जले ध्रुवेको घाँटीमा नयाँ रेडियो कलर जडान गर्ने र दाह्रा काट्ने तयारी गरेको थियो ।
रेडियो कलर जोड्ने निर्णय भए पनि ध्रुवे भागेर विभिन्न ठाँउमा पुग्दा झण्डै ११ दिनपछि मात्रै निकुञ्जले ध्रुवेको घाँटीमा रेडियोकलर जोड्न सफल भएको छ ।
ध्रुवेको आक्रमणबाट हालसम्म २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । २०७४ सालमा नेपाली सेनाका एक मेजरलाई आक्रमण गरी मारेपछि ध्रुवेले झन्डै नौ वर्षपछि यी दुई आमा–छोराको ज्यान लिएको थियो ।
प्रायः निकुञ्जको सुखीभार क्षेत्रमा रहने यो हात्ती अचानक बस्तीतर्फ निस्किएको थियो । घटनाको भोलिपल्ट ध्रुवे मेघौली क्षेत्रमा देखिएको थियो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पुर्याउने हात्तीका रूपमा परिचित ध्रुवेले २०६८ ०६९ सालतिर दैनिकजसो मानिसमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि २०६९ साल पुस १ गते चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठकले यसलाई मार्ने आदेश दिएको थियो ।
ध्रुवेले २०६९ सालको कात्तिकदेखि एक महिनाको अवधिमा माडी क्षेत्रमा मात्रै चार जनाको लगातार ज्यान लिएपछि यसलाई मार्ने निर्णय गरिएको थियो ।
वि.सं. २०६६ साल माघदेखि मानिसमाथि आक्रमण गरी ज्यान लिन थालेको ध्रुवेले २०६९ सालसम्म -करिब तीन वर्षको अवधिमा) १५ जनाको ज्यान लिएको थियो । चितवनको माडी क्षेत्रमा यसको आतंक अत्यधिक थियो ।
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