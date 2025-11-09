एमालेलाई अझै एक्ल्याउने प्रयास हुँदैछ, अरूलाई नसमाति उठ्नै नसक्ने त्यान्द्रो होइनौं : ओली

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- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई एक्ल्याउने प्रयास अझै जारी रहेको बताउनुभयो ।
- अध्यक्ष ओलीले एमाले अरू कसैको सहारामा नभई आफ्नै बलमा हुर्किएको स्वतन्त्र र मजबुत पार्टी भएको दाबी गर्नुभयो ।
- उनले भने, 'हामी यस्तो लहरो होइन, जसले अर्कालाई नसमातिकन उठ्नै सक्दैन; हामी एउटा स्वतन्त्र वृक्ष हौं' ।
१ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई अझै धेरै एक्ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
साथै, उनले एमाले अरू कसैको लहरोमा मात्रै अघि बढ्ने पार्टी नभएको दाबी समेत गरे ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टीको वेबसाइट तथा एप नवीन संस्करण सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
आफूहरूले धक्का आएको भए पनि सिद्दिएकै अवस्था भने नभएको ओलीको भनाइ छ ।
‘हामीले धक्का खाएका छौं । धक्का खाएको हो, सिद्दिएको होइन । हामी नवीकृत भएर अघि बढ्नेछौं भन्ने कुराको संकेत यो हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘हामीलाई एक्लाउने प्रयासहरू अझै बढी निरन्तर अघि बढिरहेकै छन् । एक्ल्याउने प्रयास अघि बढिरहेका छन् ।’
आँधी, हुरी, तुफान, बाढी लगायत धेरैसँग सामना गर्दै आएको पार्टी एमाले भएको बताउँदै उनले कसैलाई नसमाति अघि बढ्नै नसक्ने भने नहुने जिकिर गरे ।
‘हामी यस्तो लहरो होइन, जसले अर्कालाई नसमातिकन उठ्नै सक्दैन । हामी एउटा स्वतन्त्र वृक्ष हौं । दह्रो, मजबुत र विशाल वृक्ष हो । अरुको बलमा उभिएका पनि होइन,’ उनले भने, ‘आफैं हुर्किंदै, आँधी हुरी तुफान बाढी अनेक चिजहरूसँग सामना गरेर आएका छौं । तर, अर्को कसैलाई नसमातिकन उठ्नै नसक्नेखालको त्यान्द्रो होइन, एमाले । एमाले आफू एउटा स्वतन्त्र हैसियत भएको पार्टी हो ।’
उनले आफ्नै बलमा फेरि पार्टी नवीकृत हुँदै अघि बढ्ने बताए ।
‘त्यसकारण कतिबेला कहाँनिर छ, त्यो परिस्थितिले गर्ला । तर, हामी आफैं यहाँसम्म आएका हौं । आफैं आफ्नै खुट्टामा उभिएका हौं,’ ओलीले भने, ‘फेरि पनि आफ्नै बुतामा नवीकृत हुँदै अघि बढ्छौं । चुनौतीहरूको सामना गर्न र तीनलाई पराजित गर्दै अघि बढ्छौं ।’
नेकपा एमाले परिस्थितिसँग नआत्तिने पनि जिकिर गरे । ‘अनुकूतला आयो भने हौसिने र प्रतिकूलता आयो भने निराश हुने पार्टी होइन,’ ओलीले भनेका छन् ।
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