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ओलीको आरोप– वर्तमान सरकार तानाशाही बन्यो

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते १४:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार जनतालाई त्रासमा राखेर तानाशाही शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो ।
  • अध्यक्ष ओलीले अभियन्ता माजिद अन्सारीमाथि भएको प्रहरी आक्रमणलाई अत्याचारको पराकाष्ट भन्दै सरकार फासिजमको बाटोमा हिँडेको दाबी गर्नुभयो ।
  • सञ्चार माध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याएर अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य सरकारकै निर्देशनमा भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

१ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले जनतालाई त्रासमा राखेर तानाशाही शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टीको वेबसाइट तथा एप नवीन संस्करण सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

उनले केही दिनअघि जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीमाथि कीर्तिपुरमा भएको प्रहरी आक्रमणबारे भन्दै अत्यारको पराकाष्ट भएको बताए ।

‘एकजना अभियन्ता कुनै ठाउँको अवलोकन गर्न गए, त्यहाँ अवलोकन गर्न गए बापत प्रहरी अत्याचारको पराकाष्ट भएको छ । लछारपछार गर्ने प्रकारका क्रियाकलाप भए,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तो हुन हुँदैन भनेर विराटनगरमा प्रदर्शन गरे । शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध जनाउन पनि नपाउने । यस्तो तानाशाशी भन्दा बढी तनाशाही फासिजमको तरिकामा अहिलेको सरकार छ ।’

साथै, उनले मिडियाका गेट अगाडि पार्किङ गरिएको घटनाबारे बोल्दै सरकारबाटै उक्त कार्य गराइएको आरोप लगाए ।

‘अर्काको घरको अगाडि, कार्यालय अगाडि, सञ्चार माध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याएर अवरोध सिर्जना गर्छ । ती गाडी सकुशल फकाइन्छन्, कुनै कारबाही हुँदैन । किनभने निर्देशित ढंगबाट ती काम सरकारले लगाएको छ, अनि कसरी कारबाही हुन्छ ?,’ ओलीले भने ।

यसले जनताको सहिष्णुतामाथि खेलवाड र अपमान भएको बताए ।

‘जनताको सहिष्णुतामाथिको यत्रो खेलवाड, अपमान ? गेटमा गाडी तेर्स्याएको कसले सहन्छ, सहनुपरेको छ । हुन नहुने कुरा पनि सहनुपरेको छ । फासिजम भनेको यही हो,’ ओलीले भने, ‘यस्तो पनि हुन्छ सरकार ? यस्तो पनि हुन्छ राज्य ? यस्तो पनि हुन्छ समाज ?’

केपी शर्मा ओली नेकपा‍ एमाले
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