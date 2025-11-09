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हामीले धक्का खाएका छौं, तर उठ्छौं : ओली

निर्जीव वस्तु कहिले पनि असजिलोमा नपर्ने भन्दै उनले अहिले आफूहरू केही समस्यामा परेको भए पनि सधैं यस्तो नहुने जिकिर गरे ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २० गते १४:२७

२० असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू अहिले अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेको स्वीकार गर्दै उठ्ने र प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।

नेकपा एमाले पार्टी जागरण अभियान शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

निर्जीव वस्तु कहिले पनि असजिलोमा नपर्ने भन्दै उनले अहिले आफूहरू केही समस्यामा परेको भए पनि सधैं यस्तो नहुने जिकिर गरे ।

‘हामी कठिनाइमा छौं । यतिबेला कठिनाइमा छौं । कठिनाइ भनेको जीवनमा आइपर्ने चिज हो । निर्जिव तत्वलाई कहिल्यै कठिनाइ पर्दैन,’ ओलीले भने, ‘हाम्रो पार्टीलाई कठिनाइ आएको छ भनेको हामी जीवित छौं । हामीले धक्का खाएका छौं । हामी पछारिएका हौंला तर हामी जीवित छौं । हामी उठ्छौं । हामी प्रतिवाद गर्छौं । हामी प्रतिरोध पनि गर्छौं ।’

उनले थुप्रैपटक आफ्नो पार्टीमाथि हमला भएको भन्दै त्यसबारे बुझ्न आग्रह गरे ।

‘यसपटक हाम्रो पार्टीमाथि सबैभन्दा बढी भयानक हमला भयो । सबैभन्दा ठूलो गठजोठका साथ हमला भयो,’ ओलीले भने ।

आफ्नो पार्टीले प्रगति गर्न खोज्दा हमला भएको उनको भनाइ थियो ।

केपी शर्मा ओली
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