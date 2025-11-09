+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

फेस्टिभलपछि फिल्म ‘शक्ति’ लाई विश्वभर ओटीटीमा निःशुल्क हेर्न सकिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते १६:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सफल नेपाली फिल्म ‘शक्ति’ अब प्लेक्स, फअसम र टुबीमा निःशुल्क हेर्न सकिने भएको छ ।
  • नानी साह्रा वाकरद्वारा निर्देशित फिल्मले नेपालको न्याय प्रणाली र एकल आमाको संघर्षलाई सशक्त रूपमा चित्रण गरेको छ ।
  • फिल्मले सात पुरस्कार जित्नुका साथै १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा प्रदर्शन भई विश्वव्यापी रूपमा प्रशंसा बटुल्न सफल भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सफलता हासिल गरेको नेपाली फिल्म ‘शक्ति’ लाई अब ओटीटी प्लाटफर्महरू ‘प्लेक्स’ र ‘फअसम’ मा निःशुल्क हेर्न सकिने भएको छ । अमेरिका र क्यानडाका दर्शकले ‘टुबी’मा हेर्न सक्नेछन् ।

अस्कर अवार्ड विजेता फिल्ममेकर नानी साह्रा वाकरले निर्देशन गरेको ‘शक्ति’ एकल आमाको कथा हो । आफ्नी छोरीसँग जोडिएका रहस्यमय घटनाको उत्तर खोज्ने क्रममा उनले नेपालको न्याय प्रणालीसँग संघर्ष गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव यात्राका क्रममा ‘शक्ति’ १० वटा महोत्सवमा प्रदर्शन भएको छ । फिल्मले सात पुरस्कार जित्नुका साथै तीन विधामा मनोनयन प्राप्त गरेको छ ।

‘शक्ति’ले हार्टल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा उत्कृष्ट कथात्मक प्रिमियर पुरस्कार र रिचर्ड डी. प्रोप्स कथात्मक सामाजिक प्रभाव पुरस्कार जितेको थियो ।

हालै यसले नेपाल अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा उत्कृष्ट नेपाली पानोरमा पुरस्कार प्राप्त गरेको छ ।

डेडलाइनका अनुसार निर्देशक वाकरले सन् २०२६ को बेस्ट अफ न्युफिल्ममेकर्स लस एन्जलस अवाड्र्समा उत्कृष्ट चलचित्रकर्मीको सम्मान प्राप्त गरेकी छन् ।

यो फिल्म सान्टा बारबरा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव, क्यामफेस्ट र भारतको गोवामा आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव लगायत प्रतिष्ठित महोत्सवमा प्रदर्शन भइसकेको छ ।

गत महिना भेराइटीले ‘शक्ति’को अमेरिका र बेलायतमा अमेजन प्राइम भिडियोमार्फत डिजिटल प्रदर्शन सुरु भएको घोषणा गरेको थियो । निःशुल्क विश्वव्यापी स्ट्रिमिङ सुरु भएसँगै फिल्म फराकिलोरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ पुगेको छ ।

‘यस यात्राको सबैभन्दा सन्तोषजनक पक्ष दर्शकले चलचित्रसँग गहिरो सम्बन्ध महसुस गरेको देख्नु हो,’ निर्देशक वाकरले भनिन्, ‘यद्यपि ‘शक्ति’ नेपालको परिवेशमा आधारित कथा हो, यसले परिवार, शक्ति, उपचार र न्यायबारे उठाएका प्रश्नले विभिन्न संस्कृति र समाजका दर्शकसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । चलचित्रलाई विश्वभर निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा यी संवाद अझ धेरै मानिससम्म पुग्ने अवसर मिलेको छ ।’

तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको नेपालको परिवेशमा आधारित ‘शक्ति’ले जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, भ्रष्टाचार र संघर्षशीलताका विषय उठाएको छ । नेपालमा कुनै समय यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न केवल ३५ दिनको हदम्याद रहेको यथार्थबाट प्रेरित फिल्मले असमानताका संरचनामाथि बहस सिर्जना गर्दै त्यसविरुद्ध जुध्ने व्यक्तिहरूको साहस र दृढतालाई केन्द्रमा राखेको छ ।

बफेलो एटले वितरण गरेको ‘शक्ति’ अहिले विश्वभर प्लेक्स र फअसम तथा अमेरिका र क्यानडामा टुबीमार्फत निःशुल्क हेर्न सकिन्छ । चलचित्र अमेजन प्राइम भिडियोमा भाडामा लिएर वा खरिद गरेर पनि हेर्न सकिनेछ ।

निर्देशक वाकर सन् २०२४ मा बेस्ट डकुमेन्ट्री सर्ट विधामा पुरस्कार जितेको ‘द लास्ट रिपेयर सप’ की कार्यकारी निर्मात्री थिइन् ।

शक्ति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता

ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
चितवनमा एक वर्षको अवधिमा २२ गैँडाको मृत्यु

चितवनमा एक वर्षको अवधिमा २२ गैँडाको मृत्यु
बाबुआमा दुवैसँग सँगै बस्ने बालबालिकाको संख्या ७८ प्रतिशत

बाबुआमा दुवैसँग सँगै बस्ने बालबालिकाको संख्या ७८ प्रतिशत
किन आवश्यक छ आत्मदाहकाे चर्चामा सावधानी ?

किन आवश्यक छ आत्मदाहकाे चर्चामा सावधानी ?
कसरी आविष्कार भयो सेफ्टी पिन ? यस्तो छ रोचक इतिहास

कसरी आविष्कार भयो सेफ्टी पिन ? यस्तो छ रोचक इतिहास
बागमती सरकारमा नयाँ तमासा : एउटै मन्त्रालयमा तीन-तीन जना मन्त्री

बागमती सरकारमा नयाँ तमासा : एउटै मन्त्रालयमा तीन-तीन जना मन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित