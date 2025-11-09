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- राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार नेपालमा ९६ लाख ३१ हजार ८४२ जना बालबालिका रहेका छन्।
- मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकमा ७८ प्रतिशत बालबालिका बाबुआमा दुवैसँगै बस्ने गरेको खुलेको छ।
- तथ्यांक अनुसार १७.१ प्रतिशत बालबालिका आमासँग र करिब १ प्रतिशत बालबालिका बाबुसँग मात्रै बसोबास गर्ने गरेका छन्।
१ साउन, काठमाडौं । नेपालमा बाबुआमा दुवैसँग सँगै बस्ने बालबालिकाको संख्या ७८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार नेपालमा ९६ लाख ३१ हजार ८४२ जना बालबालिका रहेका छन् । बालकको संख्या ५० लाख ५४ हजार २९७ जना र बालिकाको संख्या ४५ लाख ७७ हजार ५४५ जना रहेको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई उद्धृत गर्दै महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘तथ्यांकमा बालबालिका २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बालबालिकाको बसोबासको अवस्थाको पनि विवरण छ ।
उक्त विवरण अनुसार बाुआमा दुवैसँग संगै बस्ने बालक ७८ प्रतिशत र बालिका ७७.७ प्रतिशत रहेका छन् ।
आमासँग मात्रै बस्ने बालक र बालिक दुवै १७.१/१७.१ प्रतिशत रहेका छन् । बाबुसँग मात्रै बस्ने बालकको संख्या १.१ प्रतिशत छ भने बाबुसँग मात्रै बस्ने बालिका १ प्रतिशत रहेका छन् ।
बाबु र सौतेनी आमासँग बस्ने बालक र बालिक दुवै ०.१/०.१ प्रतिशत रहेका छन् ।
अन्य नातेदारसँग बस्ने बालकको संख्या २.७ प्रतिशत र बालिकाको संख्या ३.२ प्रतिशत छ । बाबुआमा र नातेदारबाहेक अन्य व्यक्तिसँग बस्ने बालक ०.६ प्रतिशत र बालिका ०.४ प्रतिशत छन् ।
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