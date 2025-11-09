बेवारिसे बालबालिका भेटिनेक्रम बढ्दै

१ साउन, काठमाडौं। पछिल्लो चार वर्षमा एक हजार ४५१ जना बेवारिसे बालबालिका फेला परेका छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार प्रत्येक वर्ष बेवारिसे बालबालिका भेटिनेक्रम पनि बढ्दै छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई उद्धृत गर्दै महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘तथ्यांकमा बालबालिका २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा पछिल्लो चार वर्षमा एक हजार ४५१ जना बेवारिसे बालबालिका फेला परेको उल्लेख छ ।
बेवारिसे फेला परेका कूल बालबालिकामध्ये बालक ९१९ जना र बालिका ५३२ जना छन् ।
यसमध्ये ९२५ जना बालकालिका परिवारमा पुनर्मिलन गरिएका छन् । ५२२ जना बाल गृह तथा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा पुनःस्थापना गरिएका छन् ।
तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९७ जना बेवारिसे बालबालिका फेला परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३६२ खजना, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३८३ जना बेवारिसे बालबालिका फेला परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर ४०९ पुगेको छ । यसको कारण भने केही खुलाएको छैन ।
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