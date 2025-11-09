+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘सिद्धार्थ गोल्ड लोन’ योजना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिद्धार्थ बैंकले ग्राहकको तत्कालको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न 'सिद्धार्थ गोल्ड लोन' नामक नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ।
  • यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले सुन तथा सुनका गरगहना धितो राखेर अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
  • बैंकले 'धितो राखिने सुनको मूल्यांकनका आधारमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म बैंकद्वारा कर्जा प्रवाह गरिनेछ' भनी जानकारी दिएको छ।

१ साउन, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले ग्राहकको तत्कालको वित्तीय आवश्यकतालाई सहज सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ कर्जा योजना ‘सिद्धार्थ गोल्ड लोन’ सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो सुन तथा सुनका गरगहना धितो राखी बैंकबाट आवश्यक कर्जा रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

ग्राहकहरूले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । ‘धितो राखिने सुनको मूल्यांकनका आधारमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म बैंकद्वारा कर्जा प्रवाह गरिनेछ’ बैंकले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यस सुविधामार्फत ग्राहकले आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक आवश्यकता सहज रूपमा पूरा गर्न सक्नेछन् ।’

ग्राहकहरुलाई छिटो, सुरक्षित तथा भरपर्दो वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको यो सुविधा हालका लागि सिद्धार्थ बैंकको काठमाडौंस्थित न्यूरोड गेट शाखाबाट उपलब्ध हुनेछ ।

सिद्धार्थ गोल्ड लोन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एन्टी–डोपिङ संहिता उल्लंघन गरेपछि पाकिस्तानका अलराउन्डर नवाज निलम्बनमा

एन्टी–डोपिङ संहिता उल्लंघन गरेपछि पाकिस्तानका अलराउन्डर नवाज निलम्बनमा
मेसी र यमाल : १९ वर्षअघिको त्यो तस्वीर, अहिलेको यो महाभिडन्त

मेसी र यमाल : १९ वर्षअघिको त्यो तस्वीर, अहिलेको यो महाभिडन्त
बेलायतमा म्यान्चेस्टरका पूर्वमेयर बर्नहमले कसरी सम्हाल्नेछन् डाउनिङ स्ट्रिट?

बेलायतमा म्यान्चेस्टरका पूर्वमेयर बर्नहमले कसरी सम्हाल्नेछन् डाउनिङ स्ट्रिट?
फेस्टिभलपछि फिल्म ‘शक्ति’ लाई विश्वभर ओटीटीमा निःशुल्क हेर्न सकिने

फेस्टिभलपछि फिल्म ‘शक्ति’ लाई विश्वभर ओटीटीमा निःशुल्क हेर्न सकिने
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता

ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
चितवनमा एक वर्षको अवधिमा २२ गैँडाको मृत्यु

चितवनमा एक वर्षको अवधिमा २२ गैँडाको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित