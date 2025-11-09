झापामा कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा २ जनाको मृत्यु

२ साउन, विराटनगर । झापाको गौरीगन्जमा कारले मोटरसाइकललाई ठक्क दिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत गौरीगन्ज–२ कृष्ण खोला नजिक भएको दुर्घटनामा मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–५ गोविन्दपुरका ३० वर्षीय मोहमद नुर स्लाम र सोही ठाउँका ३५ वर्षीय एनबी मोजाबुल हकको मृत्यु भएको हो । मोहमद नुर मोटरसाइकल चालक हुन् । हक मोटरसाइकल पछाडि बसेका थिए ।
प्रहरीका अनुसार पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्र१-०२-००२ च ५१०१ नम्बरको कारले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बीआर३८एच ५५४७ नम्बरको मोटरसाइकललाई शुक्रबार दिउँसो १ बजेतिर ठक्कर दिएको थियो ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालक स्लामको झापाको दमकस्थित दमक अस्पतालमा उपचारका क्रममा दिउँसो २:४० बजे मृत्यु भएको थियो । पछाडि सवार हकको विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा दिउँसो ३:१० बजे मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीले कार चालक विराटनगर महानगरपालिका–१३ का ३५ वर्षीय विवेक सिंहलाई नियन्त्रणमा लिएको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी रञ्जन अवाले जानकारी दिए।
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