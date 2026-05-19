डोल्पामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जना घाइते

१५ असार, डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते भएका छन् ।
जिल्लाको ठूलीभेरी नगरपालिका-०९ खारखोलीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते भएका हुन् ।
सोमबार राति करिब साढे ८ बजे सदरमुकाम दुनैबाट त्रिपुराकोटतर्फ जाँदै गरेको बा ४५ प ६४८६ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ४० मिटर तल खसेर दुर्घटनाहुँदा चालक जुम्ला स्थायी घर भई सदरमुकाम दुनै बजारमा मोटरसाइकल ग्यारेज सञ्चालन गर्दै आएका २६ वर्षीय सर्जन विक र पछाडि सवार ठूली भेरी नगरपालिका-०९ मोतिपुर निवासी २८ वर्षीय गोपाल नेपाली घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी पदम रावलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रहरीले दुवै घाइतेको उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल दुनैमा उपचारका लागि पठाएको थियो ।
हाल घाइते दुवै जनाको जिल्ला अस्पताल दुनैमा उपचार भइरहेको र दुर्घटना बारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
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