मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे हर्क साम्पाङ, अवस्था सामान्य

२२ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन् । उदयपुरको बेलकामा आयोजित एक कार्यक्रमा सहभागी हुन कटारीबाट जाँदै गर्दा बीच बाटोमै साम्पाङ दुर्घटनामा परेका थिए ।
अध्यक्ष साम्पाङको हातमा चोट लागेको र अवस्था सामान्य रहेको श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किराँतीले जानकारी दिए ।
दुर्घटनापछि पनि उनी कार्यक्रमस्थलमा पुगेका थिए ।
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