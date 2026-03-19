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मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे हर्क साम्पाङ, अवस्था सामान्य

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते ९:२४

२२ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन् । उदयपुरको बेलकामा आयोजित एक कार्यक्रमा सहभागी हुन कटारीबाट जाँदै गर्दा बीच बाटोमै साम्पाङ दुर्घटनामा परेका थिए ।

अध्यक्ष साम्पाङको हातमा चोट लागेको र अवस्था सामान्य रहेको श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किराँतीले जानकारी दिए ।

दुर्घटनापछि पनि उनी कार्यक्रमस्थलमा पुगेका थिए ।

मोटरसाइकल दुर्घटना श्रम संस्कृति पार्टी हर्क साम्पाङ
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