गुल्मीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

अनिल खत्री
२०८३ जेठ ४ गते ६:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–१ ठुलाबगरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ।
  • मोटरसाइकल चालक लक्ष्मण थापा र गिरमान सिंह रानाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
  • घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

४ जेठ, गुल्मी । गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–१ ठुलाबगरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

रुद्रवेणीबाट चेमीतर्फ जाँदै गरेको लु ३६ प ३६२७ नम्बरको मोटरसाइकल आइतबार राति करिब १० बजे अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ३ मिटर तल खसेको थियो ।

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका–३ भुस्तुङ निवासी अन्दाजी ३४ वर्षीय लक्ष्मण थापा र सोही स्थानका अन्दाजी ४५ वर्षीय गिरमान सिंह रानाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय जोहाङ गुल्मीबाट प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर विकको कमाण्डमा ४ जनाको टोली तथा इलाका प्रहरी कार्यालय रिडी गुल्मीबाट प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर माझीको कमाण्डमा ६ जनाको टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो ।

प्रहरी टोलीले घटनास्थलबाट दुई जनालाई उद्धार गरी रिडी प्राथमिक अस्पताल पठाएका थिए । उपचारको क्रममा चिकित्सकले उनीहरुलाई मृत घोषणा गरेका थिए ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गुल्मी मोटरसाइकल दुर्घटना
अनिल खत्री

गुल्मीमा राति ९ बजेपछि मदिरा बिक्री र सेवन गर्न रोक

गुल्मीमा आजदेखि एक हप्तामा चार पटक हवाई सेवा सञ्चालन

गुल्मीमा जबर्जस्ती करणी आरोपमा युवक पक्राउ

गुल्मीमा गिटी–बालुवा उत्खननमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन निर्माण व्यवसायीको माग

गुल्मीमा जिप घरमा ठोक्कियो : दुई जनाको मृत्यु, ११ जना घाइते

गुल्मीमा बादर-बनेल आतंक : जनप्रतिनिधिबीच बस्ती नै सार्ने विकल्पमा छलफल

