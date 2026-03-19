गुल्मीमा राति ९ बजेपछि मदिरा बिक्री र सेवन गर्न रोक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते ७:१४

२२ वैशाख, गुल्मी । गुल्मी जिल्लामा राति ९ बजेपछि मदिराजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा रोक लगाइएको छ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको वैशाख २१ गतेको बैठकले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रशासनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा भएका अधिकांश आपराधिक घटना मदिरा सेवनसँग जोडिएको विश्लेषण भएपछि स्थानीय तह तथा सरोकारवालाको अनुरोधका आधारमा राति ९ बजेपछि मदिरा बिक्री र सेवनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी सूचनामा न्यून गुणस्तरका मदिरा बिक्री–वितरण नगर्न समेत व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको छ ।

प्रशासनले निर्णय अवज्ञा गरेको पाइए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

गुल्मी मदिरा सेवन
गुल्मीमा आजदेखि एक हप्तामा चार पटक हवाई सेवा सञ्चालन

गुल्मीमा जबर्जस्ती करणी आरोपमा युवक पक्राउ

गुल्मीमा गिटी–बालुवा उत्खननमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन निर्माण व्यवसायीको माग

गुल्मीमा जिप घरमा ठोक्कियो : दुई जनाको मृत्यु, ११ जना घाइते

गुल्मीमा बादर-बनेल आतंक : जनप्रतिनिधिबीच बस्ती नै सार्ने विकल्पमा छलफल

एसईई : गुल्मीमा पहिलो दिनबाटै उत्तरपुस्तिका जाँच सुरु

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित