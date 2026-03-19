गुल्मीमा राति ९ बजेपछि मदिरा बिक्री र सेवन गर्न रोक

२२ वैशाख, गुल्मी । गुल्मी जिल्लामा राति ९ बजेपछि मदिराजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा रोक लगाइएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको वैशाख २१ गतेको बैठकले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रशासनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा भएका अधिकांश आपराधिक घटना मदिरा सेवनसँग जोडिएको विश्लेषण भएपछि स्थानीय तह तथा सरोकारवालाको अनुरोधका आधारमा राति ९ बजेपछि मदिरा बिक्री र सेवनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी सूचनामा न्यून गुणस्तरका मदिरा बिक्री–वितरण नगर्न समेत व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको छ ।
प्रशासनले निर्णय अवज्ञा गरेको पाइए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
