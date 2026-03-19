+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यूएईको सरकारी तेल ट्यांकरमा आक्रमण

फुजैराहस्थित तेल बन्दरगाहमा भएको यस आक्रमणबाट ठूलो आगलागी भएको छ । यूएईले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले १२ वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, तीन वटा क्रुज मिसाइल र चार वटा ड्रोन रोकेको जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते ५:५०
फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यूएईको फुजैराहस्थित तेल बन्दरगाहमा ट्यांकरमा आक्रमण हुँदा ठूलो आगलागी र तीन जना घाइते भएका छन्।
  • यूएईले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले १२ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, तीन क्रुज मिसाइल र चार ड्रोन रोकेको जनाएको छ।
  • इरानले आक्रमण गरेको आशंका भए पनि इरानी सैनिक अधिकृतले 'यूएईलाई निशाना बनाउने कुनै योजना नभएको' बताएका छन्।

२२ वैशाख, काठमाडौं । यूएईको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सरकारी तेल कम्पनीसँग सम्बन्धित ट्यांकरमा आक्रमण भएको जनाएको छ । फुजैराहस्थित तेल बन्दरगाहमा भएको यस आक्रमणबाट ठूलो आगलागी भएको र तीन जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यूएईले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले १२ वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, तीन वटा क्रुज मिसाइल र चार वटा ड्रोन रोकेको जनाएको छ ।

यूएईले यसलाई ‘खतरनाक’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाउने अधिकार सुरक्षित राखेको छ ।

यो आक्रमण इरानले गरेको आशंका गरिएको छ । तर इरानी सरकारी टेलिभिजनमार्फत् एक सैनिक अधिकृतले भने ‘यूएईलाई निशाना बनाउने कुनै योजना नभएको’ जनाएका छन् ।

घटनापछि कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ११५ डलर नाघेको छ, जुन दिनभरिमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हो ।

फुजैराह यूएईको पूर्वी तटमा, स्ट्रेट अफ होर्मुजभन्दा बाहिर पर्छ । अबुधाबीका तेल क्षेत्रबाट पाइपलाइनमार्फत त्यहाँ तेल ल्याइने भएकाले स्ट्रेट अफ होर्मुज अवरुद्ध भए पनि केही मात्रामा तेल विश्व बजारमा पठाउन सम्भव हुन्छ ।

यसैबीच दक्षिण कोरियाले यूएई नजिकै रोकिराखेको आफ्नो एक जहाजमा विस्फोट भएको जानकारी दिएको छ ।

ओमानमा पनि स्ट्रेट अफ होर्मुजको किनार नजिकैको बुखा क्षेत्रमा एउटा आवासीय भवनमा आक्रमण हुँदा दुई जना घाइते भएको समाचार छ ।

छिमेकी कतारले यी आक्रमणको निन्दा गर्दै जलमार्ग नि:शर्त रूपमा खुला गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

आइतबार ट्रम्पले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अलपत्र जहाजहरूलाई बाहिर निकाल्न ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ अभियान अन्तर्गत अमेरिका अघि बढ्ने बताएका थिए । लगत्तै सोमबार अमेरिकाले सातवटा इरानी साना डुंगाहरुमा आक्रमण गरेको थियो ।

सो आक्रमणबाट एक अमेरिकी झण्डावाल जहाज सुरक्षित बाहिर निस्किन सफल पनि भएको छ ।

ट्रम्पले विश्वभरिका देशहरूले आफ्ना ‘निष्पक्ष र निर्दोष’ जहाजहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्न सहयोग मागेको बताएका छन् । तर उनले यो प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् । केवल उनले ‘यदि यस मानवीय प्रयासमा अवरोध गरियो भने बल प्रयोग गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् ।

यूएई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरान, इराक र लेबनान यात्रामा यूएईले लगायो प्रतिबन्ध

इरान, इराक र लेबनान यात्रामा यूएईले लगायो प्रतिबन्ध
तेल निर्यात गर्ने देशहरुको संगठन ओपेकबाट बाहिरिने यूएईको निर्णय

तेल निर्यात गर्ने देशहरुको संगठन ओपेकबाट बाहिरिने यूएईको निर्णय
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला
अक्षदीपको अर्धशतकमा यूएईले नेपाललाई दियो १२९ रनको लक्ष्य

अक्षदीपको अर्धशतकमा यूएईले नेपाललाई दियो १२९ रनको लक्ष्य
घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध
यूएई जाने नेपालीको राहदानीमा ‘स्ट्रिक्ट्ली प्रोहिबिटेड’ लेखिएपछि अध्यागमनको चासो, छानबिन सुरु

यूएई जाने नेपालीको राहदानीमा ‘स्ट्रिक्ट्ली प्रोहिबिटेड’ लेखिएपछि अध्यागमनको चासो, छानबिन सुरु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित