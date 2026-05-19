कलंकीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको कलंकी पुल नजिक मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा एकजना चालकको मृत्यु भएको छ ।
- दुर्घटनामा कैलालीका २७ वर्षीय प्रकाश साहको उपचारका क्रममा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- बा ९० प ५३४१ नम्बरको मोटरसाइकल सोमबार बिहान दुर्घटनामा परेको थियो ।
१५ असार, काठमाडौं । कलंकी पुल नजिक मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ ।
बा ९० प ५३४१ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भइ सोमबार बिहान दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा कैलाली घर भएका चालक २७ वर्षीय प्रकाश साहको मृत्यु भएको हो ।
गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि पठाइएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4