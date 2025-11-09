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सडकबाट नहरमा खस्यो मोटरसाइकल, एकजनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते ८:२९

३१ असार, काठमाडौं । सुनसरीको गढी गाउँपालिका–३ चालीसहट्टीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन् ।

छिटाहाबाट औराबनी तर्फ आउँदै गरेको प्रदेश १–०२–०५२ प ४५५० नम्बरको मोटरसाइकल गएराति सवा ११ बजे अनियन्त्रित भई सडकबाट नहरमा खस्दा सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका ३ बस्ने २५ वर्षीय शिवम यादवको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारको क्रममा कोशी अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी गाउँपालिका ४ बस्ने २३ वर्षीय दीपक कुमार यादव घाइते छन् । उनको कोशी अस्पताल विराटनगरमै उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मोटरसाइकल दुर्घटना
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