विष्णु पौडेल रिहा भएपछि रास्वपा सांसदले भने- न्यायालयबारे निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भयो

२ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायालयबारे निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको बताएका छन् ।
विशेष अदालतले नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ,’ सांसद न्यौपानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस कर्मलाई जति ढिला गर्यो त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ ।’
विगतका केही श्रृंखलाबद्ध घटनाक्रमहरूले न्यायालय पुनर्संरचना बिना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव नरहेको र आम नागरिकले न्यायको प्रत्याभूत गर्न सक्ने अवस्था नरहने उनको दाबी छ ।
‘राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्दछ र मात्रै देश परिवर्तन गर्न सम्भव छ,’ सांसद न्यौपानेले लेखेका छन्, ‘यो मेरो आवेगमा आएर बुझेको बुझाई नभई गम्भीर समीक्षाबाट निस्किएको निष्कर्ष हो ।’
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