+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल बारलाई रास्वपा सांसद न्यौपानेको सुझाव– लाल्टिनलाई राजनीति गर्ने औजार नबनाऔं  

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते ८:३१

५ जेठ, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले आज लालटिन बालेर गर्न लागेको प्रदर्शनको रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले गर्न लागेको प्रदर्शनको विरोध गर्दै न्यौपानेले लाल्टिनलाई राजनीति गर्ने औजार नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

कानुन पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका न्यौपानेले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समाजमा आगो लाग्दा इनार खोज्न ननिस्किने, घर जलिसकेपछि धुवाँ देखेर बाल्टिन बोकेर हिरो बन्न निस्किने शैली पनि कस्तो शैली हो !’

उनले थप लेखेका छन्, ‘न्यायको पहरेदार भन्ने, तर अन्यायको चिच्याहट सुन्नेबित्तिकै मोबाइल साइलेन्टमा राख्ने । अनि आज एकाएक लाल्टिन बोक्दै क्रान्तिको अभिनय !’

अदालतमा रिट निवेदन दर्ता नै हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै त्यसको विरोधमा लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने निर्णय नेपाल बार एसोसिएसनको आइतबारको बैठकले गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार आज दिउँसो १ बजे नेपाल बारको कार्यालय प्राङ्गणमा लालटिन बालिन प्रदर्शन गरिँदै छ ।

त्यसको विरोधमा सांसद न्यौपानेले लेखेका छन्– नवोदित कानुन व्यवसायीका पीडा देख्दा आँखा चिम्लिने बार, गरिब असहायले न्याय नपाउँदा कानमा तेल हालेर बस्ने बार, न्याय सम्पादनमा विचलन आउँदा मौन व्रत बस्ने बार, विवादास्पद फैसला आउँदा जिब्रो टोक्ने बार, भ्रष्टाचारका मुद्दा तामेलीमा जाँदा निद्रामा पर्ने बार, राजनीतिक कोटामा न्यायाधीश भर्ती हुँदा “सबै ठीक छ” भन्ने बार, कर्मचारीले राजनीति गर्दा चुप लाग्ने बार, भनसुन र पहुँचका भरमा फैसला भएको गाइँगुइँ चल्दा घाँटी सफा नगर्ने बार, गरिब वकिलको स्वास्थ्य बीमाको कुरा उठ्दा बाटो बदल्ने बार, आज अचानक लाल्टिन बोकेर न्याय बचाउन निस्कने रे !

उनले नेपाल बारलाई सुझाव दिँदै लेखेका छन्, ‘लाल्टिन बाल्नै मन छ भने गरिबले न्याय नपाएको मुद्दामा बाल्नुस् । ढिलो न्याय भएर मानिसको जीवन सकिएको ठाउँमा बाल्नुस् ।’

‘गलत फैसला भएर परिवार उजाडिएको ठाउँमा बाल्नुस् । गलत निर्णय गर्नेको जिम्मेवारी नतोकिएको ठाउँमा बाल्नुस् । न्याय खोज्दा नागरिकका जुत्ता च्यातिने अनि पहुँचवालाको फाइल लिफ्ट चढेर माथि पुग्ने प्रणालीमा बाल्नुस्,’ न्यौपानेको थप सुझाव छ ।

उनले लेखेका छन्, ‘न्यायपालिकालाई सुधार गर्नुपर्छ भने पुनर्संरचनाको कुरा गरौं, संस्थागत परिवर्तनको कुरा गरौं, नागरिकले छिटो र सुलभ न्याय पाउने व्यवस्था खोजौं । तर लाल्टिनलाई पनि राजनीति गर्ने औजार नबनाऔं ।’

नेपाल बार एसोसिएसन यज्ञमणि न्यौपाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित