यज्ञमणि न्यौपानेसँग अन्तर्वार्ता :

‘ओली–लेखक पक्राउ कानुनसम्मत छ, राजनीतिक मुद्दा नबनाऔं’

ओली र लेखकको पक्राउलाई राजनीतिक चश्माबाट हेर्ने होइन, ‘रूल अफ ल’को आधारभूत अंगको रूपमा बुझ्नुपर्छ । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १३:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ कानुनी विषय भएको बताएका छन्।
  • न्यौपानेले भने, 'यो लिगल विषय हो, यसलाई राजनीतिक विषय नबनाऔं', र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कानुनी कारबाही सुरु भएको उल्लेख गरे।
  • उनले जरुरी पक्राउ पुर्जी कानुनी प्रक्रिया अनुसार जारी भएको र यसलाई विधिको शासनको संवेदनशील उपकरणको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।

१४ चैत, काठमाडौं । रास्वपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ कानुनी विषय भएको बताएका छन् । यसलाई राजनीतिक विषय बनाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक विषयको डकुमेन्ट भएको र सोहीअनुसार ओली र लेखकमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो पनि बुझ्नुपर्छ– यो लिगल विषय हो । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाऔं भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । अन्यथा, सुशासन माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन भएको थियो । त्यसबेला ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए ।

जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दुवैलाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएलगत्तै ओली र लेखक पक्राउ परेका छन् । नेकपा एमालेले ओली र लेखकको पक्राउको विरोध गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा अधिवक्ता समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परे । सरकार बनेको २४ घण्टा पनि भएको छैन । सरकारले हतार गरेको भन्ने टिप्पणी भइरहेको बेला तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

यहाँले भने जस्तै प्रतिवेदन कार्यन्वयनको निर्णय भएको छ । उहाँहरूलाई पक्राउ गर्न ‘जरुरी’ पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । कानुनमा जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था गरेकै यस्तै प्रकृतिका लागि हो ।

केपी ओली र रमेश लेखक भाग्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् तै पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी किन आवश्यक पर्‍यो भनेर कतिपयले भन्ने गरेका छन् नि ?

सबभन्दा पहिले जरुरी पक्राउ पुर्जी भनेको के हो बुझ्नुपर्छ । यो कुनै राजनीतिक हतियार होइन, यो विधिको शासनको एक संवेदनशील उपकरण हो । जब अपराधको आशंका गम्भीर हुन्छ, प्रमाण नष्ट हुने, अभियुक्त फरार हुने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने तथा दलबल देखाएर अवरोध गर्न खोज्ने सम्भावना देखिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राज्यले ढिलाइ सहन सक्दैन । त्यसैले जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसअनुसार काम भएको छ ।

यो पनि बुझ्नुपर्छ– यो लिगल विषय हो । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाऔं भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । अन्यथा, सुशासन माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

नेपालको कानुनले मात्र होइन, विश्वका प्राय: सबै विधि प्रणालीहरूले यस्तै आपतकालीन अधिकारलाई मान्यता दिएका छन् । विधि भनेको व्यक्ति हेरेर चल्ने होइन, परिस्थिति र प्रमाण हेरेर चल्ने हो । केपी शर्मा ओली वा रमेश लेखक हुन् वा साधारण नागरिक, कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुन् भन्ने सिद्धान्त यहीँ परीक्षण हुन्छ ।

जरुरी पक्राउ पुर्जीको आवश्यकता व्यक्ति विशेषका लागि होइन, न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हो । यसलाई राजनीतिक चश्माबाट हेर्ने होइन, विधिको शासन अर्थात् ‘रूल अफ ल’को आधारभूत अंगको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नयाँ सरकारले अध्ययन नै गरिसकेको छैन होला । आज शनिबार छ । कानुनी प्रक्रियाको पनि समय हुन्छ होला । छिटो किन भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि !

छिटो किन भन्ने विषयमा म धेरै बोल्दिनँ । किनभने, ठीक कि बेठीक भन्नेर भन्नेहरू हुन सक्छन् । फरक कोणबाट पनि हेर्नेहरू हुन्छन् । अन्यथा, छिटो भयो भन्नुको अर्थ केही समयपछि पक्राउ गरेको भए हुन्थ्यो, खादा माला लगाइसकेपछि पक्राउ गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ । अनि छिटो पक्राउ हुनु र ढिलो पक्राउ हुनुपर्छ भन्ने तर्कको कुनै अर्थ हुन्छ त ? कहिले पक्राउ गर्ने भन्ने क्यालेन्डर पनि त छैन ।

तर, सरकारले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गर्‍यो भनेर नेकपा एमालेले प्रश्न उठाएको छ । एमालेले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ प्रतिवेदनमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

सबैले बुझ्नुपर्छ– जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन एउटा आधार मात्रै हो । थप असुन्धान सम्बन्धित निकायबाट हुन्छ । प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको क्रममा थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक विषयको डकुमेन्ट हो । ओली र लेखकमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको हो । यसमा प्रतिवेदनको आधारमै रहेर जाने हो ।

यो पनि बुझ्नुपर्छ– यो लिगल विषय हो । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाऔं भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । अन्यथा, सुशासन माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरू वा कोही ज्यान मुद्दामा संलग्न छ वा छैन ? संलग्नताको आधार के कति हो ? सजाय के कति हुने भन्ने त फौजदारी कसुरको विषय हो ।

अहिले ओली र लेखक पक्राउ परेको भनेको फौजदारी संहिता अनुसार संलग्नताको अनुसन्धान हो ।

केपी शर्मा ओली यज्ञमणि न्यौपाने रमेश लेखक
‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वाभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन’

‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वाभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन’
टिचिङ अस्पतालको ५०१ नम्बर बेडमा भर्ना भए ओली

टिचिङ अस्पतालको ५०१ नम्बर बेडमा भर्ना भए ओली
अध्यक्ष ओलीको रिहाइ गर्न एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको माग

अध्यक्ष ओलीको रिहाइ गर्न एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको माग
ओली र लेखकलाई महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिने

ओली र लेखकलाई महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिने
ओली पक्राउ परेपछि एमाले सचिवालय बैठक जारी

ओली पक्राउ परेपछि एमाले सचिवालय बैठक जारी
ओली टिचिङ अस्पतालको ‘रेड एरिया’ को २७ नम्बर बेडमा

ओली टिचिङ अस्पतालको ‘रेड एरिया’ को २७ नम्बर बेडमा

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
