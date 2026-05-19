रास्वपा सहमहामन्त्रीमा यज्ञमणि न्यौपानेको दाबी

९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले सहमहामन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
खुला केन्द्रीय सदस्यको चुनाव जित्ने र सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
‘सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने सोच बनाएको छु,’ न्यौपानेले भने ।
यो विषयमा आफूले सार्वजनिक रुपमा समेत सुझाव मागेको र धेरैको सुझाव अनुसार सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको उनले बताएका छन् ।
रास्वपाको महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । सभापति र केन्द्रीय सदस्यको लागि निर्वाचन प्रकृया सुरु हुनेछ । ९९ केन्द्रीय सदस्यको लागि निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचित हुने ९९ जनामा ७ प्रदेशबाट ५/५ जना अनिवार्य हुने छन् भने प्रदेशमा ५ जना चयन हुँदा २ महिला हुनेछन् । अन्य ६४ पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता, मतदानको समय भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
पार्टीको केन्द्रीय सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य चयन भएपछि दोस्रो चरणमा अन्य पदाधिकारीको लागि निर्वाचन हुनेछ ।
रास्वपामा ५ जना सहमहामन्त्री रहने छ । तीमध्ये २ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
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