फ्रान्समाथि इंग्ल्यान्ड हाबी, ३७ मिनेटमै हान्यो तीन गोल

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- फिफा विश्वकप २०२६ को तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डले फ्रान्सविरुद्ध पहिलो ३७ मिनेटमै तीन गोल गर्दै बलियो अग्रता लिएको छ ।
- खेलको तेस्रो मिनेटमा डेक्लान राइस र १८औं मिनेटमा एन्जी कोन्शाले गोल गरेका थिए ।
- मार्कस राशफोर्डको पासमा बुकायो शाकाले गोल गर्दै ३७औं मिनेटमा इंग्ल्यान्डको अग्रतालाई तेब्बर बनाएका हुन् ।
३ साउन, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्ड फ्रान्सविरुद्ध हाबी बनेको छ ।
मियामी स्टेडियममा तेस्रो स्थानको लागि जारी खेलको पहिलो ३७ मिनेटमै इंग्ल्यान्डले तीन गोल गरेको हो ।
बुकायो शाकाले मार्कस राशफोर्डको पासमा गोल गर्दै इंग्ल्यान्डको अग्रतालाई तेब्बर बनाएका हुन् ।
यसअघि तेस्रो मिनेटमा डेक्लान राइस र १८औं मिनेटमा एन्जी कोन्शाले गोल गरेका थिए ।
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