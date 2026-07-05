फ्रान्सले फर्कायो दुई गोल

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- फिफा विश्वकप २०२६ को तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध फ्रान्सले दुई गोल फर्काएको छ ।
- खेलको ४८औं मिनेटमा कप्तान किलियन एमबाप्पेले फ्रान्सका लागि पहिलो गोल गरेका छन् ।
- ५४औं मिनेटमा ब्राडली बारकोलाले गोल गर्दै इंग्ल्यान्डको ४–२ को अग्रतालाई कम गरेका छन् ।
३ साउन, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को तेस्रो स्थानको खेलमा फ्रान्सले दुई गोल फर्काएको छ ।
मियामी स्टेडियममा तेस्रो स्थानको लागि जारी खेलको पहिलो हाफमा चार गोलले पछि परेको फ्रान्सले दोस्रो हाफको खेल चरिरहँदा दोस्रो गोल फर्काएको हो ।
खेलको ५४औं मिनेटमा ब्राडली बारकोलाले गोल गर्दै फ्रान्सलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेका छन् ।
यसअघि खेलको ४८औं मिनेटमा कप्तान किलियन एमबाप्पेले फ्रान्सका लागि पहिलो गोल गरेका थिए । इंग्ल्यान्ड अझै ४–२ ले अघि छ ।
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